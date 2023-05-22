Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Николас Кейдж сыграет в психологическом триллере о банде серферов

Николас Кейдж сыграет в психологическом триллере о банде серферов

22 мая 2023 16:23
Николас Кейдж сыграет в психологическом триллере о банде серферов

Постановкой занимается режиссер «Вивариума» и «Дурного глаза».

Согласно сведениям The Hollywood Reporter, Николас Кейдж («Невероятная тяжесть огромного таланта») получил роль в психологическом триллере The Surfer («Серфер»).

Картина расскажет о мужчине (Кейдж), который возвращается в родной прибрежный город в Австралии спустя много лет после того, как он покинул эти места, чтобы построить новую жизнь в США. Вскоре после прибытия домой герой подвергается унижению со стороны местной банды серферов, полностью оккупировавшей пляж его детства. Ситуацию усугубляет то, что этот инцидент происходит прямо на глазах сына мужчины. Решив побороться за свое любимое место и собственное достоинство, раненый герой объявляет войну захватчикам залива. По мере эскалации конфликта их противостояние начинает выходить из-под контроля, все больше подталкивая мужчину к безумию.

Режиссером ленты выступает Лоркан Финнеган, ранее снявший «Вивариум» и «Дурной глаз». Производством проекта занимаются компании Mossbank, Arenamedia и Tea Shop Productions.

Продюсер фильма Сэм Холл прокомментировал назначение Кейджа на главную роль в новом заявлении:

«Николас Кейдж — идеальный актер для этой потрясающей роли. Он несомненно продемонстрирует блестящую игру и создаст неповторимый образ, который покорит зрителей по всему миру».

Съемки The Surfer начнутся в сентябре этого года в Австралии.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Киногороскоп: какой ты известный кинозлодей по знаку зодиака? Киногороскоп: какой ты известный кинозлодей по знаку зодиака? Читать далее 20 мая 2023
Игровой ремейк «Русалочки» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes Игровой ремейк «Русалочки» получил рейтинг критиков на Rotten Tomatoes Читать далее 23 мая 2023
Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре Читать далее 19 мая 2023
«Хватит уже обнаженной Лили-Роуз Депп»: появились первые отзывы о сериале «Кумир» «Хватит уже обнаженной Лили-Роуз Депп»: появились первые отзывы о сериале «Кумир» Читать далее 23 мая 2023
Новый шедевр Мартина Скорсезе: появились первые отзывы об «Убийцах цветочной луны» Новый шедевр Мартина Скорсезе: появились первые отзывы об «Убийцах цветочной луны» Читать далее 22 мая 2023
«Форсаж 10»: что показали в сцене после титров «Форсаж 10»: что показали в сцене после титров Читать далее 19 мая 2023
Владимир Яглыч ищет способ умереть с пользой в трейлере комедийного сериала «Ухожу красиво!» Владимир Яглыч ищет способ умереть с пользой в трейлере комедийного сериала «Ухожу красиво!» Читать далее 23 мая 2023
Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5» Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5» Читать далее 19 мая 2023
Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов Читать далее 21 мая 2023
Вышел дублированный трейлер триллера о жуткой секте «Бог — это пуля» Вышел дублированный трейлер триллера о жуткой секте «Бог — это пуля» Читать далее 22 мая 2023
Related video