Николас Кейдж сыграет в психологическом триллере о банде серферов

Согласно сведениям The Hollywood Reporter, Николас Кейдж («Невероятная тяжесть огромного таланта») получил роль в психологическом триллере The Surfer («Серфер»).

Картина расскажет о мужчине (Кейдж), который возвращается в родной прибрежный город в Австралии спустя много лет после того, как он покинул эти места, чтобы построить новую жизнь в США. Вскоре после прибытия домой герой подвергается унижению со стороны местной банды серферов, полностью оккупировавшей пляж его детства. Ситуацию усугубляет то, что этот инцидент происходит прямо на глазах сына мужчины. Решив побороться за свое любимое место и собственное достоинство, раненый герой объявляет войну захватчикам залива. По мере эскалации конфликта их противостояние начинает выходить из-под контроля, все больше подталкивая мужчину к безумию.

Режиссером ленты выступает Лоркан Финнеган, ранее снявший «Вивариум» и «Дурной глаз». Производством проекта занимаются компании Mossbank, Arenamedia и Tea Shop Productions.

Продюсер фильма Сэм Холл прокомментировал назначение Кейджа на главную роль в новом заявлении:

«Николас Кейдж — идеальный актер для этой потрясающей роли. Он несомненно продемонстрирует блестящую игру и создаст неповторимый образ, который покорит зрителей по всему миру».

Съемки The Surfer начнутся в сентябре этого года в Австралии.