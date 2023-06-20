Никита Ефремов открывает тайную силу книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь»

Онлайн-кинотеатр more.tv выпустил трейлер фэнтезийного сериала «Библиотекарь», основанного на одноименном романе Михаила Елизарова.

Сериал повествует об актере-неудачнике Алексее Вязинцеве (Никита Ефремов), который неожиданно узнает о том, что его отец (Андрей Мерзликин), бросивший семью много лет назад, был убит. Это известие вынуждает героя отправиться в родной город отца Широнино, жители которого рассказывают Алексею, что его покойный родственник охотился за книгами забытого советского литератора Громова. Каждое из этих произведений обладает волшебной силой, раскрывающейся перед читателем при выполнении определенных условий. За власть над этими книгами борются несколько тайных Библиотек, готовых пойти на любые меры ради достижения своих целей. Став частью одной из таких организаций, Сергей погружается в расследование тайн прошлого своей семьи и поиски самого ценного произведения Громова.

В сериале также сыграли Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник и другие. Постановщик — Игорь Твердохлебов, наиболее известный по шоу «Тиггер» и «Территория». Сценаристами выступили Илья Тилькин («Сердце пармы») и Александр Грязин («Дылды»).

«Библиотекарь» выйдет на сервисах more.tv и Wink 29 июня.