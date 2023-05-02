Над сценарием нового «Блэйда» работает создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто

К творческому штату нового «Блэйда» присоединился еще один сценарист. Как сообщает The Hollywood Reporter, драматургию картины дорабатывает создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто.

Согласно инсайдерским данным, производство кинокомикса с Махершалой Али в главной роли затянулось из-за посредственного сценария и желания центральной звезды сделать максимально качественную картину. Участие Пиццолатто в данном случае не случайно. Ранее Али исполнил главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива». Согласно информации журналистов, Пиццолатто работает над «Блэйдом» уже несколько недель и, скорее всего, у него был очень сжатый дедлайн, так как сегодня в Голливуде началась очередная забастовка Гильдии сценаристов — первая с 2007 года.

Над прошлыми версиями сценария «Блэйда» трудились Майкл Старрбери («Когда они нас увидят»), Бо ДеМайо («Лунный рыцарь») и Стэйси Осей-Куффур («Хранители»). Снимет фильм режиссер Ян Деманж («Белый парень Рик», «71», «Страна Лавкрафта»). Вместе с Али в картине снимутся Миа Гот, Делрой Линдо и Аарон Пьер.

Производство «Блэйда» стартует в Атланте в конце этого месяца, а премьера намечена на 6 сентября 2024 года.