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Киноафиша Новости Начались съемки заключительного сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой

Начались съемки заключительного сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой

18 мая 2023 14:23
Начались съемки заключительного сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой

В новых эпизодах герои будут искать похищенного ребенка.

В середине мая в Твери стартовали съемки четвертого и заключительного сезона сериала «Новенькие». Вместе с Глебом Калюжным одну из ведущих ролей в концовке шоу сыграет победительница «Новых пацанок» Кира Медведева. Ниже приведена ее цитата:

«Съемки в сериале — это что-то нереальное, я об этом не то что мечтать, даже и подумать не могла! Я играю Владу, у которой сложилась не самая счастливая жизнь и она отчаянно пытается найти родственную душу. С моей героиней мы схожи характером и мышлением. Но у нас разный бэкграунд — у нее было тяжелое детство, она росла без мамы, отсюда начались все проблемы, и в итоге Влада оказалась в тюрьме. Проект очень «цепляет», он близок к людям и ко мне в том числе, ведь у кого из нас нет детских травм?».

Начались съемки заключительного сезона «Новеньких» с Глебом Калюжным и Кирой Медведевой

Над проектом работает продюсер и режиссер Оксана Барковская («За полчаса до весны»). По ее словам, специально под Медведеву она переработала сценарий, значительно расширив роль девушки.

«Изначально, когда у меня только появилась идея пригласить Киру в проект, думала про небольшую роль. Но после нашего знакомства я решила полностью переписать под нее сценарий четвертого сезона, у меня родился новый, яркий, очень нужный персонаж, своего рода большой винт (не винтик, а именно винт), которого не хватало новому сезону. Мы сейчас репетируем, Кира очень пластичная и отлично воспринимает материал как актриса. Замечаю, что с Глебом Калюжным у них похожая энергетика — цельности, смелости и абсолютного отсутствия фальши».

В новых эпизодах Макс (Калюжный) возвращается из армии, ради которой он бросил престижный вуз. Сыграв с Соней (Анна Демидова) пышную свадьбу, вскоре он замечает, что невеста почему-то несчастлива. В дальнейшем девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был с ней рядом в тяжелое время — их приятельская симпатия переросла в нечто большее. Пара не успевает разобраться, кто будет воспитывать малыша, потому что ребенка похищают. Соня уверена, что виноват во всем Макс. Чтобы найти сына, они отправляются по следу похитителя в маленький город Юровск.

Финальный сезон получил подзаголовок «Бунт против взрослых». Премьера состоится в онлайн-кинотеатре START позднее в этом году.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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