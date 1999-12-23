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Киноафиша Персоны Анна Демидова

Анна Демидова

Анна Демидова
Анна Демидова
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Дата рождения
23 декабря 1999
Возраст
22 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, Россия
Рост
167 см
Биография Анны Демидовой

Анна Демидова появилась на свет 23 декабря 1999 года в российской столице. Настоящая фамилия Анны – Кудрявцева. Сведения о ее семье и причинах смены фамилии отсутствуют как в СМИ, так и на просторах интернета. Известно только, что у Анны есть сестра Дарья Кудрявцева, которая также снимается в кино.

Анна училась в английской школе и с детства занималась в театральной студии, которой руководила актриса театра и кино Ирина Феофанова. В числе воспитанниц этой студии немало юных знаменитостей, в том числе Лиза Арзамасова. Кроме того, Анна окончила музыкальную школу им. Лядова по классу гитары, отучилась в студии современного танца. В ранние годы девушка отличалась упорством и целеустремленностью. Заинтересовавшись фигурным катанием, она взяла несколько уроков и быстро встала на коньки.

Первой киноработой Демидовой оказался приключенческий сериал «Ясмин» 2013 года, в котором девушка сыграла Аллу. В 2016 году она попала в телепроект «Воронины», принесший ей широкую известность.

В 2018 году девушка стала студенткой ВГИКа. Она учится на курсе Игоря Ясуловича и периодически публикует в своих социальных сетях снимки, сделанные в ходе занятий. Аня активно ведет страницу в Instagram, которая посвящена ее актерской карьере и студенческой жизни.

Интересные факты о Анне Демидовой
  • В 2019 году Анна исполнила одного из героев спортивной драмы «Мамы чемпионов». Во время съемок Демидову выручили ее спортивные навыки и отличное умение плавать;
  • Длительное время Анна занималась гимнастикой и акробатикой;
  • Агенты Анны рекомендуют ее не только для участия в кинопроектах, но и для рекламы в качестве модели. Рост актрисы — 167 см, вес — 54 кг;
  • Анна снималась в рекламном видео чипсов Lay’s;
  • В 2020 году сыграла ведущую роль Сони в молодежной драме «Новенький», которая была снята при поддержке «Росмолодежи» и Института развития интернета.
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