Анна Демидова появилась на свет 23 декабря 1999 года в российской столице. Настоящая фамилия Анны – Кудрявцева. Сведения о ее семье и причинах смены фамилии отсутствуют как в СМИ, так и на просторах интернета. Известно только, что у Анны есть сестра Дарья Кудрявцева, которая также снимается в кино.

Анна училась в английской школе и с детства занималась в театральной студии, которой руководила актриса театра и кино Ирина Феофанова. В числе воспитанниц этой студии немало юных знаменитостей, в том числе Лиза Арзамасова. Кроме того, Анна окончила музыкальную школу им. Лядова по классу гитары, отучилась в студии современного танца. В ранние годы девушка отличалась упорством и целеустремленностью. Заинтересовавшись фигурным катанием, она взяла несколько уроков и быстро встала на коньки.

Первой киноработой Демидовой оказался приключенческий сериал «Ясмин» 2013 года, в котором девушка сыграла Аллу. В 2016 году она попала в телепроект «Воронины», принесший ей широкую известность.

В 2018 году девушка стала студенткой ВГИКа. Она учится на курсе Игоря Ясуловича и периодически публикует в своих социальных сетях снимки, сделанные в ходе занятий. Аня активно ведет страницу в Instagram, которая посвящена ее актерской карьере и студенческой жизни.