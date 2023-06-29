Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гипнотик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Начались съемки второго сезона «Песочного человека»

Начались съемки второго сезона «Песочного человека»

29 июня 2023 15:02
Начались съемки второго сезона «Песочного человека»

Производство фэнтези-сериала проходит без сценаристов на площадке.

На Юрском побережье, находящемся в южной части Англии, официально стартовали съемки второго сезона «Песочного человека». Производство продолжения темного фэнтези Нила Геймана началось вопреки забастовке Гильдии сценаристов, так как авторская группа сериала успела завершить свою работу до начала протестов.

Снимать что-либо в данный период очень рискованно, так как даже при полностью законченном сценарии на площадках, как правило, часто происходят различные переработки. По этой причине многие кино- и телепроекты сейчас временно приостановлены — даже те, которые до забастовки активно снимались. Нередко бывает так, что творческие решения, которые изначально кажутся на бумаге отличными, на пленке в итоге выглядят не столь впечатляюще, поэтому сценаристы обычно и присутствуют на площадке. Они часто вносят необходимые правки и помогают режиссерам донести свое видение истории.

Сам Гейман честно признался, что забастовка действительно может пагубно отразиться на экранизациях его произведений, но писатель убежден, что оно того стоит. Гейман подтвердил, что на площадке второго сезона «Песочного человек» нет ни одного сценариста. По словам британского фантаста, нынешняя ситуация осложнила также продвижение второго сезона «Благих знамений» и производство многосерийной адаптации «Сыновей Ананси».

Что касается «Песочного человека», то на съемках второго сезона был замечен исполнитель главной роли Том Стёрридж. Команда работает над сценой, где Повелитель снов прогуливается по пляжу в своем классическом черном наряде и встречает незнакомца в белом одеянии. В сети полагают, что спутником героя может быть Орфей — сын Морфея и музы Каллиопы.

Второй сезон основан на третьем и четвертом выпусках комикса Геймана — «Страна снов» и, соответственно, «Пора туманов». Релиз на сервисе Netflix состоится не раньше второй половины 2024 года.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета 5 актеров, которые могли получить роль Супермена вместо Дэвида Коренсвета Читать далее 29 июня 2023
Тимоти Шаламе готовится к битве с Остином Батлером в новом эпичном трейлере «Дюны 2» Тимоти Шаламе готовится к битве с Остином Батлером в новом эпичном трейлере «Дюны 2» Читать далее 30 июня 2023
Что смотреть на выходных: «Ведьмак», триллер с Идрисом Эльбой и альтернатива «Черному зеркалу» Что смотреть на выходных: «Ведьмак», триллер с Идрисом Эльбой и альтернатива «Черному зеркалу» Читать далее 30 июня 2023
Лиам Нисон ведет заминированный автомобиль с детьми в трейлере триллера «Заложники» Лиам Нисон ведет заминированный автомобиль с детьми в трейлере триллера «Заложники» Читать далее 29 июня 2023
Фильм «Боязнь пауков» признан самым страшным среди хорроров на тему фобий Фильм «Боязнь пауков» признан самым страшным среди хорроров на тему фобий Читать далее 30 июня 2023
Ужас достигает новых высот в трейлере хоррора «Птичий короб: Барселона» Ужас достигает новых высот в трейлере хоррора «Птичий короб: Барселона» Читать далее 29 июня 2023
Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами Читать далее 29 июня 2023
Музыкант Кейси Аффлек получает запоздалое признание в трейлере фильма «Дикие сны» Музыкант Кейси Аффлек получает запоздалое признание в трейлере фильма «Дикие сны» Читать далее 30 июня 2023
Не только Индиана Джонс: 7 легендарных героев, которые возвращаются на экраны Не только Индиана Джонс: 7 легендарных героев, которые возвращаются на экраны Читать далее 29 июня 2023
Эксклюзив: Риналь Мухаметов рассказал, какие сериалы смотрит прямо сейчас и кто из актеров его вдохновляет Эксклюзив: Риналь Мухаметов рассказал, какие сериалы смотрит прямо сейчас и кто из актеров его вдохновляет Читать далее 29 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше