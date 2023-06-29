Начались съемки второго сезона «Песочного человека»

На Юрском побережье, находящемся в южной части Англии, официально стартовали съемки второго сезона «Песочного человека». Производство продолжения темного фэнтези Нила Геймана началось вопреки забастовке Гильдии сценаристов, так как авторская группа сериала успела завершить свою работу до начала протестов.

Снимать что-либо в данный период очень рискованно, так как даже при полностью законченном сценарии на площадках, как правило, часто происходят различные переработки. По этой причине многие кино- и телепроекты сейчас временно приостановлены — даже те, которые до забастовки активно снимались. Нередко бывает так, что творческие решения, которые изначально кажутся на бумаге отличными, на пленке в итоге выглядят не столь впечатляюще, поэтому сценаристы обычно и присутствуют на площадке. Они часто вносят необходимые правки и помогают режиссерам донести свое видение истории.

Сам Гейман честно признался, что забастовка действительно может пагубно отразиться на экранизациях его произведений, но писатель убежден, что оно того стоит. Гейман подтвердил, что на площадке второго сезона «Песочного человек» нет ни одного сценариста. По словам британского фантаста, нынешняя ситуация осложнила также продвижение второго сезона «Благих знамений» и производство многосерийной адаптации «Сыновей Ананси».

Что касается «Песочного человека», то на съемках второго сезона был замечен исполнитель главной роли Том Стёрридж. Команда работает над сценой, где Повелитель снов прогуливается по пляжу в своем классическом черном наряде и встречает незнакомца в белом одеянии. В сети полагают, что спутником героя может быть Орфей — сын Морфея и музы Каллиопы.

Второй сезон основан на третьем и четвертом выпусках комикса Геймана — «Страна снов» и, соответственно, «Пора туманов». Релиз на сервисе Netflix состоится не раньше второй половины 2024 года.