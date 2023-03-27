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Начались съемки семейного фильма «Я — медведь» с настоящими медвежатами

27 марта 2023 13:38
Начались съемки семейного фильма «Я — медведь» с настоящими медвежатами

Создатели больше полугода ждали рождения главного актера.

В Минске стартовало производство духоподъемной семейной комедии «Я — медведь», в которой будет рассказана трогательная история с настоящим медвежонком в главной роли. Поскольку медвежата растут очень быстро, команда снимает сцены в хронологическом порядке, так что зрители воочию будут наблюдать по ходу фильма за взрослением животного.

Начались съемки семейного фильма «Я — медведь» с настоящими медвежатамиНачались съемки семейного фильма «Я — медведь» с настоящими медвежатами

В центре сюжета окажется семья Ковалевых, переживающая кризисные времена. Отец Александр в прошлом был капитаном местного хоккейного клуба «Тайга», но сейчас он не может восстановиться после серьезной травмы. Из-за этого маме приходится взвалить на себя обязанности главы семьи. Дочка Лиза борется со сложностями переходного возраста, а у младшего сына Жени совершенно нет друзей. Все меняется, когда мальчик приводит домой крошечного медвежонка, каким-то образом отбившегося от медведицы. Хотя проблемы Ковалевых не кончаются, вскоре лесное животное объединяет героев как никогда ранее.

Начались съемки семейного фильма «Я — медведь» с настоящими медвежатамиНачались съемки семейного фильма «Я — медведь» с настоящими медвежатами

В основной исполнительский ансамбль вошли Никита Кологривый, Агата Муцениеце, Ольга Тумайкина, Дмитрий Калихов, Екатерина Борисова, Андрей Пынзару и Михаил Евланов. Режиссером выступает Кирилл Кемнитц («Zомби каникулы», «Кентавр»). Сценарий был написан прошлым летом, но больше полугода команда ожидала рождения центральной звезды. Ведущего персонажа играет два медвежонка-актера — Леша и Маша.

Прокатом фильма займется компания «Каро Прокат». Премьера состоится осенью этого года.

Фото: «Каро Прокат»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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