На HBO Max выйдет спецвыпуск «Одних из нас» о создании сериала

Стриминговый сервис HBO Max в своих социальных сетях анонсировал спецвыпуск сериала «Одни из нас» под названием Making of The Last of Us («Создание «Одних из нас»), посвященный созданию постапокалиптического шоу:

«Отправляйтесь за кулисы вместе с актерами и съемочной группой «Одних из нас», чтобы увидеть, как они воплотили проект в жизнь, в специальной короткометражке о создании шоу».

Короткометражка о разработке проекта станет доступна после премьеры финальной девятой серии первого сезона, которая выйдет на экраны 12 марта.

Главные роли в «Одних из нас» исполняют Педро Паскаль («Невыносимая тяжесть огромного таланта») и Белла Рэмзи («Игра престолов»).

В центре истории — контрабандист Джоэл Миллер (Паскаль) и девочка Элли (Рэмзи), совершающие опасное путешествие по разрушенным эпидемией зомби-вируса США. На своем пути им приходиться столкнуться со всевозможными дилеммами, собственными страхами, травмами прошлого и трагическими потерями.

После премьеры первого эпизода сериал возымел огромный успех, став одним из самых популярных проектов HBO Max. Хотя первый сезон «Одних из нас» подходит к концу, шоу уже было продлено на второй сезон. Дата его премьеры пока неизвестна.