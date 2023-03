На HBO Max состоялась премьера финальной серии первого сезона «Одних из нас»

Сегодня ночью, 13 марта, на канале HBO состоялась премьера заключительной девятой серии первого сезона апокалиптического сериала «Одни из нас» под названием Look for the Light («Ищите свет»).

Хронометраж эпизода составляет всего 46 минут, что делает его одной из самых коротких серий во всем шоу. По сюжету, пройдя множество немыслимых испытаний, контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и девочка Элли (Белла Рэмзи), обладающая уникальным иммунитетом против уничтожившего мир зомби-вируса, наконец добираются до штаб-квартиры организации «Цикады». Члены группировки планируют изготовить вакцину, исследуя организм Элли.

За время трансляции, стартовавшей 15 января, сериал «Один из нас» побил несколько рекордов HBO, став одним из самых популярных проектов платформы. На данный момент он уже продлен на второй сезон.

Продолжение сериала станет экранизацией второй части оригинальной дилогии игр от студии Naughty Dog. Ее события разворачиваются через пять лет после окончания первой части и повествуют о путешествии повзрослевшей Элли.

В связи со временным скачком между сезонами многие фанаты шоу начали задаваться вопросом о том, останется ли Рэмзи исполнительницей роли главной героини, или же создатели «Одних из нас» заменяет ее на другую актрису. Однако в недавнем интервью для Entertainment Weekly шоураннер Нил Дракманн заявил, что не видит причин искать ей замену:

«Мы бы заменили Беллу, только если бы она сама сказала, что больше не хочет с нами работать. И даже в таком случае мы, скорее всего, заставили бы ее вернуться».

Дата выхода второго сезона «Одних из нас» пока неизвестна.