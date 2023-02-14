Морган Фриман и Лоренс Фишберн сыграют в ремейке французского фильма «Маленькая комната»

По информации The Hollywood Reporter, Лоренс Фишберн («Джон Уик 3»), Морган Фриман («Все только начинается») и Кейт Мара («Звоните Джейн») присоединились к актерскому составу фильма «Маленькая комната», который станет англоязычным ремейком одноименной французской картины 2010 года. Режиссерами и сценаристами голливудской версии выступают создательницы оригинальной ленты Стефани Шуа и Вероник Реймонд.

Главный герой — Джон, человек преклонного возраста с больным сердцем. Он очень ценит свою независимость, из-за чего отказывается от всех уговоров своего сына Майкла переехать в дом престарелых, а также не желает получать какую-либо помощь от домашней медсестры Роуз. Но однажды он случайно получает травму из-за неудачного падения и все же оказывается вынужден довериться ей. На фоне постоянной необходимости проводить вместе время вскоре между Роуз и Джоном завязывается крепкая дружба, которая помогает им обоим преодолевать личные невзгоды и горе. Создатели описывают фильм как «историю о жизни и надежде, но в первую очередь — о сердце».

Оригинальный фильм 2010 года стал режиссерским дебютом Шуа и Реймонд, которые позже закрепили свою славу, выпустив на экраны картину «Сестренка», удостоенную номинации на премию «Золотой медведь». Продюсерами их нового проекта выступят Гари Фостер («Неспящие в Сиэттле») и Расс Краснофф («Сообщество») совместно с компанией Vega Film, которая также работала над французской версией «Маленькой комнаты».

Дата выхода фильма пока неизвестна.