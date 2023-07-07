«Миссия: невыполнима 7»: Том Круз дрался с оппонентом на поезде, идущем на скорости 95 км/ч

Студия Paramount Pictures опубликовала новый проморолик шпионского боевика «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Видео посвящено процессу съемки сцены, в которой Том Круз дерется со злодеем в исполнении Эсая Моралеса на крыше поезда, после чего состав терпит крушение и падает в пропасть.

По словам режиссера фильма Кристофера Маккуорри, ради создания данной сцены команде пришлось собрать собственный локомотив:

«Оказалось, что для того, чтобы уничтожить поезд, нам нужно сначала собрать его. Создавать эту сцену на практике было чрезвычайно тяжело. Сложность заключалась не только в самой съемке, но и в конструировании вагонов, которые могли бы функционировать на настоящих железнодорожных путях».

Во время съемки сцены скорость поезда достигла 60 миль/час (около 95 км/ч). Даже Моралес, не раз игравший в боевиках, с трудом выдержал такие условия работы:

«Я снимался в сценах драк раньше. Но съемки такой сцены на движущемся поезде — это испытание огнем. Что поделать, таков уж стиль работы Тома».

В конце сцены мост, по которому должен был проехать локомотив, оказывается подорван, и состав падает с огромной высоты. У команды была всего одна попытка заснять этот момент, поскольку второго поезда у них попросту не было. К счастью, вся группа справилась с задачей на отлично.

Премьера «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» состоится 12 июля.