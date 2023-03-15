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Киноафиша Новости Мила Кунис составит компанию Майклу Китону в актерском составе комедии «Гудрич»

Мила Кунис составит компанию Майклу Китону в актерском составе комедии «Гудрич»

15 марта 2023 12:44
Мила Кунис составит компанию Майклу Китону в актерском составе комедии «Гудрич»

Фильм о непутевом отце и его взрослой дочери.

В актерском составе семейной комедии с Майклом Китоном «Гудрич» (Goodrich) произошло примечательное пополнение. Согласно Deadline, к касту проекта присоединилась Мила Кунис.

Действие развернется в Лос-Анджелесе в преддверии праздников. Главный герой — арт-дилер Энди Гудрич (Китон), чья жизнь в одночасье идет наперекосяк. Молодая жена протагониста отправляется на 90-дневную реабилитацию, при этом угрожая разводом. В отсутствии супруги Гудрич вынужден самостоятельно заботиться о девятилетних близнецах, но ухаживать за детьми торговец недвижимостью совершенно не готов. Чтобы выйти из неудобного положения, Гудрич обращается за помощью к своей беременной дочке от первого брака Грейс. Девушка помогает ему познать азы отцовства и стать по-настоящему достойным родителем, которого у нее никогда не было.

Снимет фильм по собственному сценарию постановщица Холли Мейерс-Шайер («В гостях у Элис»). Продюсером выступает Эми Паскаль («Человек-паук: Нет пути домой»). Съемки начнутся в апреле.

Недавно Кунис снялась в сериале Netflix «Шоу 90-х», а в прошлом году она появилась в экранизации романа «Самая везучая девушка». Этим летом у Китона выходит супергеройский блокбастер «Флэш», а сейчас он занимается производством своего нового режиссерского проекта, которым станет триллер «Нокс уходит».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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