Майкл Шеннон выдает себя за гениального писателя в трейлере комедии «Большая или маленькая ложь»

В фильме также сыграли Кейт Хадсон и Зак Брафф.

Кинокомпания Saban Films представила дебютный трейлер авантюрной комедии «Большая или маленькая ложь». Ведущие роли в картине сыграли двукратный номинант на премию «Оскар» Майкл Шеннон и звезда недавнего сиквела «Достать ножи» Кейт Хадсон.

Шеннон сыграл одинокого и много пьющего мужчину, которого ошибочно промают за выдающегося и широко известного писателя-затворника Шрайвера. Автор написал ряд популярных книг, но вживую его никто никогда не видел. Несмотря на казусную ситуацию, главный герой решает плыть по течению, и его жизнь кардинально меняется. Он заводит дружбу с привлекательной женщиной-профессором Симоной Клири (Хадсон), посещает писательский фестиваль, светские вечеринки, банкеты и различные приемы. Чем дольше протагонист тянет, тем сложнее ему становится рассказать правду, поскольку он начинает испытывать чувства к Симоне.

В остальной актерский состав вошли Зак Брафф, Пейтон Лист, Перри Мэттфелд, Уэнди Мэлик, Джимми Симпсон, Дон Джонсон, М. Эммет Уолш, Давайн Джой Рэндольф и Марк Бун — младший. Снял фильм по своему сценарию инди-постановщик Майкл Марен («Короткая история распада»). В основу лег роман Криса Белдена.

Североамериканский релиз картины состоится 3 марта, а в России «Большая или маленькая ложь» выйдет 13 апреля.