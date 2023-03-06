Люк Уилсон и Дольф Лундгрен противостоят террористам в трейлере боевика «Шафер»

Экшен-фильм о двух друзьях, спасающих свадьбу своего товарища, выйдет на экраны в апреле.

Кинокомпания Saban Films представила трейлер боевика The Best Man («Шафер»). Главные роли в фильме сыграли Дольф Лундгрен («Универсальный солдат»), Люк Уилсон («Zомбилэнд: Контрольный выстрел»), Скаут Тэйлор-Комптон («Американское преступление»), Никки Уилан («Вечный день святого Валентина») и Брендан Фер («Стражи Галактики»).

Ролик начинается с кадров, в которых гости прибывают на уединенный курорт, чтобы провести в этом живописном месте свадьбу. Консьерж отеля приветствует их, обещая насыщенный отдых. Его слова приобретают зловещий оттенок, когда он добавляет: «Эти выходные вы и ваши гости никогда не забудете».

В назначенный день прямо в середине церемонии курорт атакует группа вооруженных наемников. Боевики обрывают все каналы связи с внешним миром и берут гостей в заложники. Они требуют от богатого отца невесты перевести большую сумму денег на их счет. Но далеко не все жертвы намерены сдаться преступникам без боя. Объединив силы, жених Кэл (Уилсон), его лучший друг Андерс (Лундгрен) и шафер Брэдли (Фер) вступают с террористами в захватывающее противостояние.

Режиссером картины выступил Шэйн Дэкс Тейлор, ранее работавший над фильмами «Изоляция» и «Провинция ночи». Сценарий написал С. Алек Россель («Ужасы войны»). В основу сюжета лег рассказ Дэниэла Дзирилли («Черная метка»).

Премьера The Best Man состоится 21 апреля.