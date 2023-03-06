Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Люк Уилсон и Дольф Лундгрен противостоят террористам в трейлере боевика «Шафер»

Люк Уилсон и Дольф Лундгрен противостоят террористам в трейлере боевика «Шафер»

6 марта 2023 13:42
Люк Уилсон и Дольф Лундгрен противостоят террористам в трейлере боевика «Шафер»

Экшен-фильм о двух друзьях, спасающих свадьбу своего товарища, выйдет на экраны в апреле.

Кинокомпания Saban Films представила трейлер боевика The Best Man («Шафер»). Главные роли в фильме сыграли Дольф Лундгрен («Универсальный солдат»), Люк Уилсон («Zомбилэнд: Контрольный выстрел»), Скаут Тэйлор-Комптон («Американское преступление»), Никки Уилан («Вечный день святого Валентина») и Брендан Фер («Стражи Галактики»).

Ролик начинается с кадров, в которых гости прибывают на уединенный курорт, чтобы провести в этом живописном месте свадьбу. Консьерж отеля приветствует их, обещая насыщенный отдых. Его слова приобретают зловещий оттенок, когда он добавляет: «Эти выходные вы и ваши гости никогда не забудете».

В назначенный день прямо в середине церемонии курорт атакует группа вооруженных наемников. Боевики обрывают все каналы связи с внешним миром и берут гостей в заложники. Они требуют от богатого отца невесты перевести большую сумму денег на их счет. Но далеко не все жертвы намерены сдаться преступникам без боя. Объединив силы, жених Кэл (Уилсон), его лучший друг Андерс (Лундгрен) и шафер Брэдли (Фер) вступают с террористами в захватывающее противостояние.

Режиссером картины выступил Шэйн Дэкс Тейлор, ранее работавший над фильмами «Изоляция» и «Провинция ночи». Сценарий написал С. Алек Россель («Ужасы войны»). В основу сюжета лег рассказ Дэниэла Дзирилли («Черная метка»).

Премьера The Best Man состоится 21 апреля.

Фото: Saban Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» 44 года спустя: как изменились актеры фильма «Москва слезам не верит» Читать далее 4 марта 2023
Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь Вокруг света: 8 новых фильмов о путешествиях, которые изменили жизнь Читать далее 6 марта 2023
Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Что подарить киноману на 8 Марта: 19 необычных вариантов Читать далее 4 марта 2023
10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке 10 причин посмотреть сериал «Фишер»: пугающий триллер о реальном маньяке Читать далее 2 марта 2023
Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка Читать далее 3 марта 2023
От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино От Душечки до Харли Квинн: 11 легендарных блондинок в истории кино Читать далее 1 марта 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Тест: на какой фильм будет похожа твоя весна? Читать далее 1 марта 2023
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании 10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании Читать далее 2 марта 2023
Тест: ты супергероиня или злодейка? Тест: ты супергероиня или злодейка? Читать далее 5 марта 2023
Related video