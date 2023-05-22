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Киноафиша Новости Критики тепло приняли фильм Тодда Хейнса «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур

Критики тепло приняли фильм Тодда Хейнса «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур

22 мая 2023 09:48
Критики тепло приняли фильм Тодда Хейнса «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур

Режиссер снял более мрачную версию «Кэрол».

В рамках 80-го Каннского кинофестиваля состоялась мировая премьера драмы Тодда Хейнса «Май, декабрь», ведущие роли в которой сыграли Натали Портман, Джулианна Мур и Чарльз Мелтон. Зарубежная пресса встретила новый фильм от режиссера «Кэрол» с большим энтузиазмом, в особенности восхваляя двух центральных актрис. Рейтинг одобрения картины на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет 92% при тринадцати обзорах.

Ниже приведены выдержки из рецензий журналистов:

Стефани Захарек, TIME Magazine:

«В фильме могло бы быть еще больше огня. Все можно было сделать еще более запутанно, но и того, что есть, вполне достаточно, чтобы заставить нас внимательно следовать за происходящим. Тут одно предательство за другим».

Питер Брэдшоу, The Guardian:

«Забавная и элегантная драма, хайсмитская в своей интимности и злобе. Можно даже сказать, что это более темная версия «Кэрол» Хейнса».

Эма Сашич, Next Best Picture:

«Портман по-настоящему дали продемонстрировать свое актерское мастерство. В монологе, в котором она копирует шепелявый голос Грейси [героиня Мур], она привносит искренние эмоции в свое выступление. Все это просто глядя в зеркало».

Питер Дебрюге, Variety:

«Воздерживаясь от моральных суждений, насколько это возможно, Хейнс постарался сделать все скорее эмоциональным, нежели интеллектуальным, предоставив зрителям возможность самим разбираться».

Джонатан Ромни, Screen International:

«Май, декабрь» предлагает зрителям хитроумную стилистическую потеху вместе с потрясающей парой актрис на пике творческой формы — Натали Портман и давней соратницы Хейнса Джулианны Мур. Они заняты оживленной зеркальной игрой».

«Май, декабрь» выйдет в прокат осенью. Точной даты выхода пока нет.

Фото: Gloria Sanchez Productions
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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