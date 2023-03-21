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Киноафиша Новости «Крид 3» и «Крик 6» продолжают наращивать свои кассовые сборы

«Крид 3» и «Крик 6» продолжают наращивать свои кассовые сборы

21 марта 2023 16:05
«Крид 3» и «Крик 6» продолжают наращивать свои кассовые сборы

Обе картины могут установить рекорды в рамках своих франшиз.

В конце минувшего уик-энда сразу две кинофраншизы преодолели важные кассовые рубежи. На второй неделе проката шестая часть «Крика» довела свою общемировую выручку до $115,8 млн. Из этой суммы на долю Северной Америки приходится $75,8 млн.

Из всех частей «Крика» $100-миллионный барьер не смогла пересечь лишь четвертая часть, которая вышла в прокат в 2011 году. Новый же сиквел имеет все шансы поставить коммерческий рекорд киносериала.

Еще более уверенно в прокате себя чувствует «Крид 3». К очередному уик-энду глобальные сборы спортивной драмы Майкла Б. Джордана достигли $224 млн, что уже превосходит первую ленту ($173,5 млн) и сиквел ($214,2 млн). Несмотря на высокую конкуренцию, триквел демонстрирует неплохую стойкость, благодаря чему в США он имеет в данный момент $127,7 млн. Самым успешным проектом франшизы пока что является «Рокки 4» ($300 млн), а на втором месте условно держится оригинальный фильм с Сильвестром Сталлоне ($225 млн), но уже сегодня вечером проект Джордана его обгонит.

Обе картины были также тепло встречены критиками. На Rotten Tomatoes рейтинг одобрения «Крика 6» составляет 77%, а «Крида 3» — 89%. В обоих случаях создатели уже обсуждают дальнейшее развитие франшиз.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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