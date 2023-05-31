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Киноафиша Новости Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

31 мая 2023 17:41
Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Картина о юности культовых героев выйдет в начале августа.

Кинкомпания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер анимационного фильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».

Картина повествует о юности черепашек-мутантов Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэля. По сюжету, после многих лет тайной жизни в канализации Нью-Йорка герои выходят на поверхность, чтобы с помощью совершения подвигов завоевать сердца жителей города и получить возможность стать частью мира людей. Их новая подруга Эйприл О’Нил рассказывает черепашкам о том, что в городе появился новый опасный преступный синдикат, уничтожающий любого, кто встанет у него на пути. Герои берутся за миссию по поимке преступников, но вскоре выясняют, что за всеми злодеяниями синдиката стоят их родичи-мутанты, вознамерившиеся отомстить человечеству за годы унижений. Отказавшись присоединяться к их движению, черепашки навлекают на себя гнев целой армии монстров.

Режиссерами проекта выступают Джефф Роу, наиболее известный по сериалам «Гравити Фолз» и «Разочарование», и Кайлер Спирс, ранее работавший над шоу «Вся правда о медведях» и «Амфибия». Ведущим сценаристом и продюсером является Сет Роген.

Премьера «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов» состоится 2 августа.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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