Калеб Лэндри Джонс повелевает собаками в трейлере фильма Люка Бессона «Догмен»

Компания EuropaCorp выпустила трейлер нового фильма Люка Бессона «Догмен».

В центре сюжета — дрэг-квин Дуглас (Калеб Лэндри Джонс), переживший жестокие издевательства со стороны отца в детстве. Однажды родитель посадил его в клетку с собаками в качестве наказания за дерзость, но неожиданно те не напали на героя, а встали на его защиту. С тех пор Дуглас сделал собак своими главными союзниками. Повзрослев, он начал поиски собственного пути, порой выводящие его за границу дозволенного. Герою предстоит отправиться в путешествие, чтобы исцелиться от физических увечий и наконец проститься с детскими травмами.

В ролике показано, как Дуглас экспериментирует с экстравагантными нарядами и расправляется с целой группой гангстеров, используя собственную смекалку и верных питомцев. В нескольких сценах видно, как он сидит на допросе у детектива (Джоджо Т. Гиббс) и поясняет, почему так любит наряжаться в платья:

«Мне всегда нравились переодевания. Ведь именно этим стоит заниматься, если не знаешь, кто ты на самом деле, верно? Ты наряжаешься, чтобы создать себе выдуманное прошлое».

Помимо упомянутых актеров, в фильме снялись Кристофер Денэм, Мариза Беренсон, Майкл Гарза и другие.

Последним фильмом Бессона на данный момент является шпионский боевик «Анна» (2019). «Догмен» станет первым проектом режиссера после многолетнего творческого перерыва, связанного с обвинениями в изнасиловании. По слухам, картина будет показана на Венецианском фестивале, который стартует в конце августа.

Премьера «Догмена» состоится 27 сентября.