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Киноафиша Новости Инсайдер: Disney и Lucasfilm готовят анонс трех полнометражных фильмов по «Звездным войнам»

Инсайдер: Disney и Lucasfilm готовят анонс трех полнометражных фильмов по «Звездным войнам»

24 марта 2023 17:17
Инсайдер: Disney и Lucasfilm готовят анонс трех полнометражных фильмов по «Звездным войнам»

По слухам, из-за новых проектов космической франшизы оказался заморожен сериал по «Индиане Джонсу».

В рамках еженедельного подкаста Джона Роча The Hot Mic авторитетный голливудский инсайдер Джефф Снайдер поделился новыми сведениями по поводу «Звездных войн». По его информации, в рамках надвигающегося мероприятия Star Wars Celebration, который пройдет с 7 по 10 апреля, студия Lucasfilm анонсирует сразу три новых полнометражных фильма из далекой-далекой галактики.

Детали пока неизвестны, но предполагается, что анонсы прозвучат как раз на грядущем фанатском мероприятии. Среди этих проектов точно будет картина, к которой прикреплена режиссер Шармин Обаид («Мисс Марвел»). Скорее всего, именно она выйдет первой. Предстоящий блокбастер является определяющим для нынешнего президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди — от его успеха полностью зависит ее дальнейшая судьба в компании. Лента должна выйти в прокат 19 декабря 2025 года.

Также Снайдер отметил, что руководство Disney сделало Кеннеди четкую установку сосредоточить все внимание исключительно на контенте по «Звездным войнам». По этой причине Lucasfilm якобы пришлось остановить разработку многосерийного спин-оффа «Индианы Джонса», о котором сообщалось прошлой осенью. Кроме того, из-за этого компания отказалась продлевать на второй сезон фэнтези-сериал «Уиллоу». Пока это лишь слухи, но у инсайдера очень хорошая репутация.

Недавно выяснилось, что в команде проекта Обаид произошло изменение. Из творческого штата выбыли сценаристы Дэймон Линделоф («Хранители») и Джастин Бритт-Гибсон («Двойник»), а их место занял создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. По неподтвержденным данным, съемки пока безымянного фильма могут стартовать в феврале 2024 года.

Параллельно Lucasfilm готовит засекреченные проекты Тайки Вайтити и Шона Леви, а вот фильмы Пэтти Дженкинс, Кевина Файги и Райана Джонсона пока отсрочили.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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