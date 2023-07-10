Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон»

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил первый трейлер долгожданного исторического блокбастера Ридли Скотта «Наполеон».

Фильм посвящен жизни легендарного французского военачальника и полководца Наполеона Бонапарта (Хоакин Феникс). Этот человек, обладающий незаурядными военными навыками, поразительной стратегической проницательностью и непомерными амбициями, не только самостоятельно пробился к вершине власти во Франции, но и подчинил себе значительную часть всего европейского континента, уничтожив вражеские армии одну за другой. Однако за внешним холодным величием завоевателя скрывалась более нежная и чувственная сторона его личности, доступная лишь одному человеку — единственной настоящей возлюбленной императора Жозефине де Богарне (Ванесса Кирби). В фильме переплетаются темы войны и любви Наполеона, тем самым создавая наиболее полный портрет великого деятеля, который лишь своим упорством и тяжелым трудом изменил мир навсегда.

В картине также снялись Тахар Рахим, Бен Майлз, Людвин Санье и другие. Сценарий ленты написал Дэвид Скарпа, наиболее известный по триллерам «День, когда Земля остановилась» и «Человек в высоком замке». Ранее он уже работал со Скоттом над фильмом «Все деньги мира», а в настоящее время также принимает участие в разработке «Гладиатора 2».

Премьера «Наполеона» состоится 22 ноября.