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Киноафиша Новости Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон»

Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон»

10 июля 2023 15:50
Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон»

Исторический блокбастер о военном гении, достигшем величия кровавыми войнами и тяжелым трудом, выйдет в ноябре.

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил первый трейлер долгожданного исторического блокбастера Ридли Скотта «Наполеон».

Фильм посвящен жизни легендарного французского военачальника и полководца Наполеона Бонапарта (Хоакин Феникс). Этот человек, обладающий незаурядными военными навыками, поразительной стратегической проницательностью и непомерными амбициями, не только самостоятельно пробился к вершине власти во Франции, но и подчинил себе значительную часть всего европейского континента, уничтожив вражеские армии одну за другой. Однако за внешним холодным величием завоевателя скрывалась более нежная и чувственная сторона его личности, доступная лишь одному человеку — единственной настоящей возлюбленной императора Жозефине де Богарне (Ванесса Кирби). В фильме переплетаются темы войны и любви Наполеона, тем самым создавая наиболее полный портрет великого деятеля, который лишь своим упорством и тяжелым трудом изменил мир навсегда.

В картине также снялись Тахар Рахим, Бен Майлз, Людвин Санье и другие. Сценарий ленты написал Дэвид Скарпа, наиболее известный по триллерам «День, когда Земля остановилась» и «Человек в высоком замке». Ранее он уже работал со Скоттом над фильмом «Все деньги мира», а в настоящее время также принимает участие в разработке «Гладиатора 2».

Премьера «Наполеона» состоится 22 ноября.

Фото: Apple/Sony Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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