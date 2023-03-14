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Киноафиша Новости Хлоя Чжао по-прежнему работает над научно-фантастическим вестерном о Дракуле

Хлоя Чжао по-прежнему работает над научно-фантастическим вестерном о Дракуле

14 марта 2023 15:12
Хлоя Чжао по-прежнему работает над научно-фантастическим вестерном о Дракуле

Создательница «Земли кочевников» и «Вечных» пишет сценарий.

Режиссер «Земли кочевников» и кинокомикса Marvel Studios «Вечные» Хлоя Чжао уже боле двух лет работает над своей интерпретацией истории Дракулы, однако о проекте ничего не слышно с момента анонса. В недавнем разговоре с The Hollywood Reporter постановщица подтвердила, что ее фильм по-прежнему актуален и находится на стадии разработки сценария.

«Да, все в силе. В данный момент я пишу сценарий», — уточнила Чжао.

Подробностей сюжета предстоящей картины практически нет, но известно, что это будет совершенно новый взгляд на персонажа из готического романа Брэма Стокера. По жанру картина позиционируется научно-фантастическим вестерном, действие которого развернется в далеком постапокалиптическом будущем, поэтому в повествовании будет фигурировать много футуристических элементов. Прокатом займется студия Universal Pictures.

В этом году выйдут сразу два фильма о Дракуле: мистическая комедия «Ренфилд» с Николасом Кейджем и хоррор «Последнее путешествие «Деметра», являющийся экранизацией фрагмента из романа «Дракула». В данный момент режиссер «Маяка» Роберт Эггерс занимается съемками ремейка «Носферату, симфония ужаса», считающейся неофициальной адаптацией произведения Стокера.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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