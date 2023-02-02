Хелена Бонем Картер считает, что сериал «Корона» пора закрывать

Хелена Бонем Картер, исполнившая роль принцессы Маргарет в историческом сериале «Корона» от Netflix, считает, что создателям шоу стоит завершить проект в ближайшее время. Своим мнением актриса поделилась в интервью The Guardian. Бонем Картер пояснила свою позицию тем, что «Корона» перестала быть исторической драмой:

«Я должна быть осторожна с тем, что говорю, но я не думаю, что им стоит продлевать сериал. Я играла в нем, и мне нравятся мои эпизоды, но сейчас это шоу стало совсем другим. Раньше «Корона» была исторической драмой, а сейчас она врезается в современность. Но последнее слово, конечно, останется за создателями».

В последнем на данный момент пятом сезоне «Короны», который вышел на Netflix в ноябре 2022 года, действие перенеслось в 1990-х года. При этом проект уже был продлен на шестой сезон, события которого развернутся в 1990-х и начале 2000-х годов.

Бонем Картрер также отказалась комментировать новые скандальные мемуары принца Гарри «Запасной»:

«Я совсем не хочу принимать участие в обсуждении этой книги. Мне сложно говорить о ней, а мои слова потом могут вырвать из контекста. Я думаю, что этой теме и без меня было уделено уже достаточно внимания».

Ранее Бонем Картер присоединилась к общественной кампании, требующей от Netflix добавить в «Корону» специальный дисклеймер, в котором сервис откажется от ответственности за достоверность демонстрируемых на экране событий. Поводом для недовольства участников движения стала чрезмерная драматизация некоторых наиболее скандальных моментов из истории британской королевской семьи, в том числе брака принца Чарльза и принцессы Дианы. Актриса добавила, что из-за своего участия в проекте несет за него моральную ответственность:

«Этот сериал драматизирует исторические события. Я думаю, что мы несем моральную ответственность за сериал и должны четко сказать, что это не документальный сериал, а драматическое художественное произведение. Мы должны разделить эти две разные сущности».

Дата выхода шестого сезона «Короны» пока неизвестна.