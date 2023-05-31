Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дом удовольствий" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир»

HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир»

31 мая 2023 10:35
HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир»

Релиз провокационного шоу, получившего лишь 27% «свежести» на Rotten Tomatoes, состоится в конце недели.

Телеканал HBO выпустил финальный трейлер провокационного сериала «Кумир».

Главная героиня — восходящая поп-певица Джослин (Лили-Роуз Депп), мечтающая стать самой большой звездой в индустрии развлечений. Однажды она знакомится с харизматичным лидером культа Тедросом Джослином (Эйбел Тесфайе, он же The Weeknd), который обещает девушке привести ее к вершинам славы любой ценой.

Режиссером проекта выступил Сэм Левинсон, наиболее известный как создатель сериала «Эйфория» и постановщик триллера «Глубокие воды». Еще на этапе производства «Кумир» попал в центр скандала из-за слухов о хаосе на съемочной площадке. Изначально его постановкой должна была заниматься Эми Саймец («Атланта»), но она покинула проект в апреле 2022 года по причине смены творческой концепции шоу, когда команда уже отсняла часть материала. Согласно данным СМИ, ее уход был связан с тем, что Тесфайе посчитал сериал слишком зацикленным на «женском взгляде на мир», хотя сам он опровергает эту информацию.

Дебютный показ «Кумира» состоялся на Каннском фестивале, где журналисты раскритиковали шоу за чрезмерное количество откровенных сцен и отсутствие художественной цельности. Средний балл одобрения сериала от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент составляет 27% на основе 15 рецензий.

Премьера «Кумира» состоится на HBO в это воскресенье, 4 июня.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер В российский прокат выйдет мультфильм «Мармадюк» — доступен дублированный трейлер Читать далее 30 мая 2023
15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда 15 самых ожидаемых сериалов лета: продолжение «Благих знамений», новый проект Marvel и много Тома Холланда Читать далее 30 мая 2023
HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир» HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир» Читать далее 31 мая 2023
Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Кавабанга! Вышел новый трейлер красочного мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Читать далее 31 мая 2023
Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал новый фильм об Иисусе Христе Читать далее 30 мая 2023
Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда» Джеки Чан и Джон Сина участвуют в нефтяных войнах в трейлере боевика «Круче некуда» Читать далее 31 мая 2023
Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер Шестой сезон «Черного зеркала» получил расширенный трейлер Читать далее 31 мая 2023
Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак» Марина Александрова и Антон Васильев спасают свое супружество в трейлере сериала «Открытый брак» Читать далее 31 мая 2023
В России выйдет хоррор студии A24 «Два, три, демон, приди!» — доступен дублированный трейлер В России выйдет хоррор студии A24 «Два, три, демон, приди!» — доступен дублированный трейлер Читать далее 31 мая 2023
Тест: угадай фильм Гая Ричи по цитате Тест: угадай фильм Гая Ричи по цитате Читать далее 31 мая 2023
Related video