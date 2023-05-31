HBO представил финальный трейлер скандального сериала «Кумир»

Телеканал HBO выпустил финальный трейлер провокационного сериала «Кумир».

Главная героиня — восходящая поп-певица Джослин (Лили-Роуз Депп), мечтающая стать самой большой звездой в индустрии развлечений. Однажды она знакомится с харизматичным лидером культа Тедросом Джослином (Эйбел Тесфайе, он же The Weeknd), который обещает девушке привести ее к вершинам славы любой ценой.

Режиссером проекта выступил Сэм Левинсон, наиболее известный как создатель сериала «Эйфория» и постановщик триллера «Глубокие воды». Еще на этапе производства «Кумир» попал в центр скандала из-за слухов о хаосе на съемочной площадке. Изначально его постановкой должна была заниматься Эми Саймец («Атланта»), но она покинула проект в апреле 2022 года по причине смены творческой концепции шоу, когда команда уже отсняла часть материала. Согласно данным СМИ, ее уход был связан с тем, что Тесфайе посчитал сериал слишком зацикленным на «женском взгляде на мир», хотя сам он опровергает эту информацию.

Дебютный показ «Кумира» состоялся на Каннском фестивале, где журналисты раскритиковали шоу за чрезмерное количество откровенных сцен и отсутствие художественной цельности. Средний балл одобрения сериала от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент составляет 27% на основе 15 рецензий.

Премьера «Кумира» состоится на HBO в это воскресенье, 4 июня.