«Город астероидов» Уэса Андерсона войдет в программу Каннского кинофестиваля

Мировая премьера следующего фильма Уэса Андерсона «Город астероидов», скорее всего, состоится в рамках 76-го Каннского кинофестиваля. Официального анонса пока не было, но репортерам Deadline удалось выяснить, что данный вопрос уже решен, просто пока не объявлен. Ранее Андерсон представлял в Каннах «Французский вестник» и «Королевство полной луны».

Накануне был опубликован дебютный постер картины, а сегодня состоится релиз первого трейлера. Зрителей ждет поэтические размышление об учениках и их родителях, собравшихся со всей страны на съезд молодых астрономов и космические кадетов. Путешествие персонажей прервет неожиданное событие, способное навсегда изменить мир.

В звездный исполнительский состав вошли Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди, Хонг Чау, Уиллем Дефо, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Майя Хоук, Руперт Френд, Джефф Голдблюм, София Лиллис, Мэ тт Диллон, Джейсон Шварцман, Лив Шрайбер, Джеффри Райт и Тони Револори. Предполагалось, что в небольшой роли появится и постоянный актер Андерсона Билл Мюррей, но на момент съемок он заболел ковидом и его заменил Стив Карелл.

Студия Focus Features организует прокатный релиз «Города астероидов» 16 июня.