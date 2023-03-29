Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я хочу! Я буду!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Город астероидов» Уэса Андерсона войдет в программу Каннского кинофестиваля

«Город астероидов» Уэса Андерсона войдет в программу Каннского кинофестиваля

29 марта 2023 12:39
«Город астероидов» Уэса Андерсона войдет в программу Каннского кинофестиваля

Дебютный трейлер выйдет уже сегодня.

Мировая премьера следующего фильма Уэса Андерсона «Город астероидов», скорее всего, состоится в рамках 76-го Каннского кинофестиваля. Официального анонса пока не было, но репортерам Deadline удалось выяснить, что данный вопрос уже решен, просто пока не объявлен. Ранее Андерсон представлял в Каннах «Французский вестник» и «Королевство полной луны».

Накануне был опубликован дебютный постер картины, а сегодня состоится релиз первого трейлера. Зрителей ждет поэтические размышление об учениках и их родителях, собравшихся со всей страны на съезд молодых астрономов и космические кадетов. Путешествие персонажей прервет неожиданное событие, способное навсегда изменить мир.

«Город астероидов» Уэса Андерсона войдет в программу Каннского кинофестиваля

В звездный исполнительский состав вошли Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди, Хонг Чау, Уиллем Дефо, Брайан Крэнстон, Тильда Суинтон, Майя Хоук, Руперт Френд, Джефф Голдблюм, София Лиллис, Мэ тт Диллон, Джейсон Шварцман, Лив Шрайбер, Джеффри Райт и Тони Револори. Предполагалось, что в небольшой роли появится и постоянный актер Андерсона Билл Мюррей, но на момент съемок он заболел ковидом и его заменил Стив Карелл.

Студия Focus Features организует прокатный релиз «Города астероидов» 16 июня.

Фото: Focus Features
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Мардж Симпсон или конь БоДжек: узнай, кто ты из героев популярных мультсериалов по гороскопу Читать далее 22 марта 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году 10 фильмов кинокомпании «Атмосфера кино», которые выйдут в 2023 году Читать далее 23 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Магия вне Хогвартса: Киноафиша приглашает на показ фильма «Бюро магических услуг» Читать далее 24 марта 2023
Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Экстремальные съемки: 6 самых тяжелых фильмов в карьере Киану Ривза Читать далее 23 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» Читать далее 24 марта 2023
Related video