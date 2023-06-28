Главные роли в фильме DC «Супермен: Наследие» получили Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн

Студия DC раскрыла имена актеров, которые исполнят главные роли в будущем супергеройском блокбастере «Супермен: Наследие». Новые версии Человека из стали и его возлюбленной Лоис Лейн сыграют Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн соответственно.

Представители компании подчеркнули, что дуэт был лично отобран главами DC Джеймсом Ганном и Питером Сафраном после нескольких месяцев кастинга, включавшего в себя пробное выступление в полном костюме и гриме своего персонажа. Коренсвет и еще два претендента на роль проходили прослушивание в костюмах Супермена в течение двух дней. По данным инсайдеров, DC заключила пробные контракты с каждым из кандидатов и стремилась закончить процесс отбора как можно быстрее из-за угрозы забастовки Гильдии актеров США, которая может начаться 30 июня.

Броснахэн наиболее известна по популярному комедийному сериалу «Удивительная миссис Мейзел», за работу над которым она была удостоена номинаций на «Эмми», «Золотой глобус» и другие награды. Практически сразу после начала кастинга ее выступления были признаны лучшими, благодаря чему она возглавила список претенденток на роль Лоис Лейн.

Для Коренсвета «Супермен: Наследие» станет первым крупным студийным фильмом в карьере. В число его самых известных проектов на данный момент входят комедийный сериал «Политик», криминальная драма «Мы владеем этим городом» и хоррор «Пэрл». Он тоже возглавил список кандидатов на роль Супермена сразу после начала кастинга.

Скорее всего, в ближайшем будущем Ганн и Сафран продолжат поиски актеров для других важных персонажей картины, таких как Лекс Лютор и Джимми Олсен.

Премьера «Супермена: Наследие» состоится 11 июля 2025 года.