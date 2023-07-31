Фрэнсис Форд Коппола назвал «Барбигеймер» «победой кино»

Уважаемый голливудский ветеран Фрэнсис Форд Коппола недавно высказался о грандиозном феномене «Барби» и «Оппенгеймера», нареченного в сети «Барбигеймер». Обе картины, не являющиеся сиквелами чего либо, вышли в прокат одновременно и сумели не только покорить критиков, но и заработать колоссальную кассу — всего за два уик-энда картины собрали на двоих почти $1,2 млрд. Коппола остался под большим впечатлением от такого всплеска зрительской активности, поэтому он посчитал необходимым публично прокомментировать данный успех:

«Мне еще только предстоит увидеть эти картины, но тот факт, что люди идут в большие кинотеатры, чтобы посмотреть их, и что ни одна из них не является сиквелом или приквелом, ярко свидетельствует об истинной победе кино».

В настоящее время Коппола воплощает в реальность свою давнюю мечту — многослойную футуристическую драму «Мегалополис». Это абсолютно оригинальный проект с бюджетом в районе $120 млн, который режиссер полностью профинансировал из личных активов. Для этого ему пришлось продать часть своей винной империи. Сейчас лента уже находится на стадии постпроизводства. По слухам, мировая премьера может состояться в рамках следующего Каннского кинофестиваля.