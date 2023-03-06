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Киноафиша Новости «Фильм заработает кучу денег»: первые зрители в восторге от «Крика 6»

«Фильм заработает кучу денег»: первые зрители в восторге от «Крика 6»

6 марта 2023 11:31
«Фильм заработает кучу денег»: первые зрители в восторге от «Крика 6»

Многие критики похвалили перенесение места действия из Вудсборо в Нью-Йорк.

В сети появились первые отзывы критиков о слэшере «Крика 6». Журналисты посмотрели фильм на предварительных показах и вкратце поделились своими мнениями в социальных сетях.

В целом практически все рецензенты остались в восторге от картины. Например, Стив Вайнтрауб из издания Collider очень высоко оценил проект, а также поддержал решение перенести дейтвие франшизы из маленького городка Вудсброро в Нью-Йорк:

«Крик 6» очень-очень хорош. Он дает зрителям все, что они хотят получить от новой части франшизы и даже больше. Перенесение места действия в Нью-Йорк было отличным решением. Фильм заработает кучу денег».

Жермен Люссье из Gizmodo также похвалил выбор места действия картины и особо подчеркнул высокую напряженность фильма. Кроме того, он заявил, что картина «умно и своевременно» цепляет своего зрителя. Меган Наварро из Bloody Disgusting назвала ленту «захватывающей, душевной и умной», а писательница Эшли Мартинес — «суперкровавой и интенсивной».

Хизер Уиксон из Daily Dead News удостоила особых похвал трио, стоящее за разработкой проекта — Мэттью Беттинелли, Тайлера Джиллетта и Чада Виллеллу (их творческий коллектив носит название Radio Silence). Шон О’Коннелл из CinemaBlend выделил четырех молодых исполнителей (Дженна Ортега, Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун и Мэйсон Гудинг), сыгравших в картине главные роли. По его словам, квартет превращаtт каждую сцену со своим участием в «собственное шоу».

Наконец, многие авторы выразили уверенность в том, что фильм точно не разочарует давних фанатов франшизы «Крик». Джеймс Престон Пул из Full Circle Cinema заявил, что картина возвращает серию к былой форме, а Нейт Адамс отметил, что она содержит в себе множество приятных пасхалок для поклонников. Кристен Мальдонадо из Pop Culture Planet также написала, что в фильме уделено немало времени исследованию богатого наследия «Крика».

Премьера «Крика 6» состоится 10 марта.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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