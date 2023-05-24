Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Временные ограничения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Фильм «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур выйдет на Netflix

Фильм «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур выйдет на Netflix

24 мая 2023 13:31
Фильм «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур выйдет на Netflix

Стример намерен продвигать картину на «Оскар».

Новая драма Тодда Хейнса «Май, декабрь» обрела смотровую площадку. Как передает Variety, покоривший каннскую прессу фильм в конкурентной борьбе приобрел потоковый сервис Netflix. За права на свежую картину от режиссера «Кэрол» боролось несколько претендентов, включая студию Neon, и первоначально запрашиваемая цена составляла $6 млн, но в результате торгов ценник вырос до $11 млн. Netflix выпустит фильм осенью этого года и будет активно продвигать его на кинонаграды.

В фильме исследована тема возрастной разницы. В центре сюжета — учительница Грейси (Джулианна Мур), в далеком прошлом вступившая в запретную связь со своим учеником Джо (Чарльз Мелтон), которому на тот момент было всего 13 лет. В итоге они создали семью и вскоре у них родились дети. Их история наделала много шума, а спустя годы по ней собираются снимать фильм. Союз пары проходит мощную проверку на прочность после появления в их доме голливудской актрисы Элизабет Берри (Натали Портман). Исполнительница намерена воплотить Грейси на экране, поэтому она наведывается к ним в гости, чтобы изучить их историю и подготовиться к роли, однако ее появление ставит под удар благополучие семьи.

В остальной актерский состав вошли Кори Майкл Смит, Пайпер Курда, Дрю Шейд, Элизабет Ю, Андреа Франкл и Джули Айви. Сценарий по рассказу Алекса Механика написала Сами Берч.

Фото: Gloria Sanchez Productions
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов» Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов» Читать далее 25 мая 2023
Вестники с того света занимаются любовью других людей в трейлере второго сезона «Здравствуйте, вам пора!» Вестники с того света занимаются любовью других людей в трейлере второго сезона «Здравствуйте, вам пора!» Читать далее 25 мая 2023
Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид» Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид» Читать далее 25 мая 2023
Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс» Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс» Читать далее 25 мая 2023
Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур» Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур» Читать далее 25 мая 2023
Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока» Вышел тизер-трейлер второго сезона «Пищеблока» Читать далее 25 мая 2023
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года Читать далее 25 мая 2023
Пара соглашается на необычный эксперимент в трейлере психологического триллера «Пациенты» Пара соглашается на необычный эксперимент в трейлере психологического триллера «Пациенты» Читать далее 24 мая 2023
«Настоящее произведение искусства»: появились первые отзывы о «Человеке-пауке: Паутина вселенных» «Настоящее произведение искусства»: появились первые отзывы о «Человеке-пауке: Паутина вселенных» Читать далее 25 мая 2023
Морские бродяги попадают в ужасный шторм в трейлере драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» Морские бродяги попадают в ужасный шторм в трейлере драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» Читать далее 24 мая 2023
Related video