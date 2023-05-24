Фильм «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур выйдет на Netflix

Новая драма Тодда Хейнса «Май, декабрь» обрела смотровую площадку. Как передает Variety, покоривший каннскую прессу фильм в конкурентной борьбе приобрел потоковый сервис Netflix. За права на свежую картину от режиссера «Кэрол» боролось несколько претендентов, включая студию Neon, и первоначально запрашиваемая цена составляла $6 млн, но в результате торгов ценник вырос до $11 млн. Netflix выпустит фильм осенью этого года и будет активно продвигать его на кинонаграды.

В фильме исследована тема возрастной разницы. В центре сюжета — учительница Грейси (Джулианна Мур), в далеком прошлом вступившая в запретную связь со своим учеником Джо (Чарльз Мелтон), которому на тот момент было всего 13 лет. В итоге они создали семью и вскоре у них родились дети. Их история наделала много шума, а спустя годы по ней собираются снимать фильм. Союз пары проходит мощную проверку на прочность после появления в их доме голливудской актрисы Элизабет Берри (Натали Портман). Исполнительница намерена воплотить Грейси на экране, поэтому она наведывается к ним в гости, чтобы изучить их историю и подготовиться к роли, однако ее появление ставит под удар благополучие семьи.

В остальной актерский состав вошли Кори Майкл Смит, Пайпер Курда, Дрю Шейд, Элизабет Ю, Андреа Франкл и Джули Айви. Сценарий по рассказу Алекса Механика написала Сами Берч.