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Киноафиша Новости Евгений Цыганов пишет гениальный роман в новом трейлере фильма «Мастер и Маргарита»

Евгений Цыганов пишет гениальный роман в новом трейлере фильма «Мастер и Маргарита»

10 июля 2023 14:30
Евгений Цыганов пишет гениальный роман в новом трейлере фильма «Мастер и Маргарита»

Вольная экранизация классики от режиссера «Серебряных коньков» выйдет в 2024 году.

Кинокомпания «Атмосфера Кино» выпустила новый трейлер фильма «Мастер и Маргарита». Данная картина является вольной экранизацией знаменитого одноименного романа Михаила Булгакова.

События разворачиваются в Москве 1930-х годов. В центре повествования — писатель (Евгений Цыганов), попавший в крупный скандал. Вчерашний любимчик публики быстро превращается в изгоя: театры отказываются ставить спектакли по его пьесам, а коллеги не хотят иметь с ним ничего общего. Жизнь героя словно превращается в дурной сон, пока однажды он не встречает прекрасную женщину по имени Маргарита (Юлия Снигирь), которая возвращает ему желание творить.

Воодушевившись ее любовью и заботой, писатель садится за работу над своей новой книгой. Он создает образы персонажей, основываясь на людях из собственного окружения. Главным героем произведения становится таинственный Воланд (Аугуст Диль), вдохновленный недавно встреченным героем иностранцем. Писатель с головой уходит в свой текст и постепенно перестает видеть разницу между вымыслом и реальностью.

В картине также сыграли Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко и другие. Постановщиком выступил Михаил Локшин, наиболее известный по мелодраме «Серебряные коньки». Ранее фильм носил название «Воланд», но затем был переименован в «Мастер и Маргарита», чтобы подчеркнуть важность романтической составляющей истории.

«Мастер и Маргарита» выйдет 25 января 2024 года.

Фото: «Атмосфера Кино»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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