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Киноафиша Новости Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век»

Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век»

17 июня 2023 09:38
Елизавета Боярская правит Российской империей в трейлере сериала «Великая. Золотой век»

Масштабная историческая драма выйдет на «Первом канале».

В сети появился первый трейлер многосерийной исторической драмы «Великая. Золотой век», в которой Елизавета Боярская воплотила императрицу Екатерины II. Премьера сериала состоится на «Первом канале», однако точная дата выхода пока не объявлена.

Действие развернется в период с 1763 по 1755 годы. После коронации Екатерине необходимо удержать в руках трон и власть, поэтому молодой императрице приходится на собственном опыте убедиться, что второе намного сложнее, чем первое. Самодержицей Всероссийской она по праву назовет себя только спустя насыщенное десятилетие, которое будет наполнено не только победами и свершениями, но также поражениями, предательствами и потерями соратников. Повествование охватит войну с Турцией, европейские интриги, заговор, эпидемию оспы, а также бурную личную жизнь Екатерины и многое другое.

Вместе с Боярской в основной актерский состав вошли Алексей Морозов, Антон Хабаров, Павел Ворожцов, Алексей Филимонов, Игорь Гордин, Василий Реутов, Софья Синицына, Филипп Ершов и Федор Захаров. Режиссером сериала выступил Сергей Гинзбург («Собор», «Открывай, полиция!»). Сценарий написали Сергей Юдаков, Алексей Гравицкий и Сергей Волков.

Фото: «Первый канал»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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