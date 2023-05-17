Джонни Деппа по-королевски встретили на Каннском кинофестивале

Вчера состоялось открытие очередного Каннского кинофестиваля. Прибытие Джонни Деппа на мероприятие было встречено восторженными криками и аплодисментами. Актер приехал на смотр, чтобы презентовать свой новый проект — биографическую драму «Жанна Дюбарри» режиссера Майвенн и был ошеломлен реакцией толпы на свой выход. В этой картине Депп исполнил роль короля Франции Людовика XV.

Как передает Variety, фанаты Деппа начали собираться у места проведения премьеры в 10 утра, то есть за 9 часов до начала мероприятия. Когда Депп наконец появился у кинотеатра, восторженные поклонники подняли в воздух множество плакатов с надписями «Да здравствует Джонни» и «Мы любим Джонни». Некоторые из собравшихся скандировали: «Джонни, Джонни, Джонни». Другие же начали протягивать Деппу рекламу Dior с его изображением, прося оставить автограф, на что актер с радостью соглашался. Он простоял на улице пять минут, раздавая автографы и фотографируясь с фанатами, после чего отправился в кинотеатр.

Когда Депп попал в зал, гости показа встретили его бурными аплодисментами. По окончании просмотра зал вновь взорвался овациями, которые пролились семь минут. Зрители остались в восторге от игры актера в «Жанне Дюбарри». Депп же оказался не готов к такому теплому приему и едва сдерживал слезы.

Майвенн также была растрогана реакцией аудитории. Во время выступления на сцене она призналась, что найти средства на съемки этой картины было очень трудно:

«Этот проект было очень сложно профинансировать… и я хочу поделиться этим моментом со всей своей командой в зале».

«Жанна Дюбарри» выйдет в официальный российский прокат, но точная дата пока не анонсирована.