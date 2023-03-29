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Киноафиша Новости Джейсон Момоа уверен, что у его Аквамена есть будущее в киновселенной DC

Джейсон Момоа уверен, что у его Аквамена есть будущее в киновселенной DC

29 марта 2023 13:02
Джейсон Момоа уверен, что у его Аквамена есть будущее в киновселенной DC

Актер заявил, что он всегда будет исполнителем этой роли, и ничто не способно это изменить.

Джейсон Момоа не сомневается, что вновь сыграет Аквамена в фильмах обновленной вселенной DC. Хотя студия еще не анонсировала никаких дальнейших планов относительно персонажа, в новом интервью для журнала Total Film актер заявил, что его герой обязательно будет задействован в будущих картинах франшизы:

«Я абсолютно уверен, что Аквамен будет задействован в обновленной вселенной DC. В конце концов, нет никого круче Аквамена! Но я также надеюсь, что люди будут рады увидеть «Аквамена и потерянное королевство». Это веселый фильм. Мне очень нравится сниматься в комедиях. У нас есть много смешных сцен с Патриком Уилсоном. Я действительно обожаю его. Мы прекрасно провели время, работая вместе. Мы как братья. В этой картине много крутых моментов».

«Аквамен и потерянное королевство» станет одним из последних фильмов старой вселенной DC. Премьера картины намечена на 25 декабря этого года. Уилсон исполнил в ней роль брата Аквамена, супрезлодея Орма Мариуса.

Момоа также подчеркнул, что навсегда останется Акваменом, и никакие перемены внутри DC не изменят это:

«Я всегда буду Акваменом. Никто у меня этого не отнимет. Но я могу быть и другими героями. Я могу играть и другие роли. Я могу быть забавным, диким и очаровательным».

Ранее в интервью Variety Момоа заявил, что встречался с руководителями DC Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. Из-за этого в сети появились слухи о том, что Момоа может войти в актерский состав обновленной киновселенной, но исполнить другого героя. В качестве самого вероятного варианта называлась роль космического охотника за головами Лобо. Однако сам актер не подтвердил эту информацию, но отметил, что он «может сыграть и других персонажей» DC.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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