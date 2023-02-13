Джейсон Момоа бросает вызов Вину Дизелю в новом трейлере «Форсажа 10»

Следом за дебютным трейлером «Форсажа 10», который вышел в прошлую пятницу, нынешней ночью во время трансляции Супербоула студия Universal Pictures представила еще один проморолик фильма.

В следующей главе семейной саги Доминик Торетто (Дизель) повстречает еще одного грозного врага — Данте (Джейсон Момоа). Новый противник является сыном злодея из пятой части, который погиб во время гонки с сейфом на мосту. Все эти годы Данте готовил план страшной мести, а теперь он намерен бросить Торетто вызов и отобрать самое дорогое, что у него есть — его ребенка. В сражении с Данте и вновь напомнившей о себе кибертеррористской Сайфер (Шарлиз Терон) Доминику помогут верные старые друзья и многообещающие новички.

За постановку блокбастера отвечает создатель «Невероятного Халка» Луи Летерье, заменивший прямо во время съемок выбывшего из-за творческих разногласий Джастина Лина. Летерье признался, что, подключившись к работе над фильмом в срочном порядке, ему пришлось буквально за ночь переработать третий акт фильма. Позже сценарий еще неоднократно переписывался в процессе съемок.

В актерский состав также вошли Мишель Родригес, Бри Ларсон, Джон Сина, Даниэла Мелшиор, Алан Ричсон, Тайриз Гибсон, Натали Эммануэль, Лудакрис, Джордана Брюстер, Хелен Миррен, Майкл Рукер, Скотт Иствуд, Рита Морено, Карди Би, Сон Ган и Джейсон Стэйтем.

Премьера «Форсажа 10» намечена на 19 мая.