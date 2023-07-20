Два разных, но качественных фильма: «Барби» и «Оппенгеймер» снискали признание критиков

Фильмы Греты Гервиг и Кристофера Нолана удостоились 89% и 92% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes соответственно.

В сети появились рецензии на долгожданные фильмы «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Обе картины, несмотря на все свои различия, удостоились высоких оценок от критиков.

«Барби» получила 89% «свежести» на агрегаторе Rotten Tomatoes. Обозревательница Observer Эмили Землер назвала картину идеальным сочетанием человечности и комедийности:

«Каким-то образом Грета Гервиг нашла баланс между необузданной капризностью, глубокой человечностью и комедийным блаженством».

Питер Хауэлл из Toronto Star особенно похвалил работу актеров картины:

«Что действительно делает эту комедию такой притягательной, так это работа актеров, в особенности исполнителей главной роли. Это самые смешные выступления, которые я видел за последнее время».

Брайан Труитт из USA Today написал, что фильм, посвященный детской игрушке, на удивление наполнен разнообразными смыслами:

«Барби — это действительно проницательное исследование человечности, смысла жизни и когнитивного диссонанса женщины, живущей в условиях патриархата, которое приправлено большой порцией сердечности и стиля».

«Оппенгеймер» в свою очередь получил чуть более высокую оценку в 89% на Rotten Tomatoes. Автор AV Club Мэтью Джексон признал фильм лучшей работой Нолана:

«На данный момент это лучший фильм Кристофера Нолана. Режиссер сделал шаг на новый уровень, сняв фильм, который навсегда отпечатается в вашей памяти».

Оуэн Глейберман из Variety написал, что исполнитель главной роли Киллиана Мерфи создал по-настоящему многослойного персонажа:

«Киллиан Мерфи, который бродит по кадру с полуулыбкой интеллектуального повесы и манерой держать все в секрете, феноменально воплощает Оппенгеймера, делая своего персонажа увлекательным и многослойным».

Дэнни Ли из Financial Times заявил, что картина является настоящим торжеством киноискусства:

«Нолан использует весь потенциал киноискусства, связывая изображение, звук и сценарий в единую масштабную историю. Весь фильм демонстрирует восхитительную готовность отвечать на очень сложные вопросы посредством кинематографа».

Премьера «Барби» и «Оппенгеймера» состоится уже завтра, 21 июля.