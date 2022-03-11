Дуэйн Джонсон дебютирует в рестлинге в трейлере второго сезона сериала «Молодой Скала»

Телекомпания NBC выпустила новый трейлер второго сезона биографического сериала «Молодой Скала» об экс-рестлере и звезде голливудского кино Дуэйне Джонсоне. Как и дебютный сезон, новая порция серий будет являть собой сочетание бытовой комедии и мягкой социальной драмы.

В свежем трейлере Джонсон собственной персоной беседует с журналистом в исполнении Рэндолла Пака, рассказывая тому свою биографию. Параллельно подобраны фрагменты из разных периодов жизни Джонсона – показано как его детство, так и юношество с молодостью. Особый акцент сделан на решении возмужавшего, но еще неискушенного жизнью Дуэйна пойти по стопам своего отца и стать рестлером. Герой бросает американский футбол и просит отца обучить его ремеслу рестлера, что становится первым шагом Джонсона к покорению бойцового ринга.

Первый сезон «Молодого Скалы», вышедший в начале 2021 года, стал хитом NBC, так что продление шоу на второй сезон было формальностью. Новые серии стартуют в эфире 15 марта. Джонсон не только выступает в качестве повествователя, но и является исполнительным продюсером проекта. Отрезок действия, в котором Джонсон играет самого себя, разворачивается в 2032 году на фоне его баллотирования на пост президента США.