Дени Вильнев назвал «Фабельманов» Стивена Спилберга лучшим фильмом о кино

Стивен Спилберг является одним из главных постановщиков современности и источником вдохновения для многих более молодых коллег. Одним из таких является создатель «Дюны» и «Прибытия» Дени Вильнев. В рамках недавнего вручения премий Гильдии режиссеров Америки (DGA) канадский кинематографист рассыпался в комплиментах в адрес семейной драмы Спилберга «Фабельманы» и даже назвал ее лучшим фильмом о кино:

«Фабельманы» — лучший фильм о силе кино из всех когда-либо снятых. Это настоящее магия. Сказать, что меня до глубины души тронула лента, значит ничего не сказать. «Фабельманы» представляют собой чистейший акт художественной щедрости, сделанный одним из величайших режиссеров нашего времени».

Особое уважение Вильнева к Спилбергу стало очевидно еще в 2022 году. На прошлом мероприятии DGA режиссер произнес очень трогательную речь, в которой признался, что вдохновляется творчеством легендарного постановщика еще с юности.

На 95-й церемонии вручения премии «Оскар» «Фабельманы» будут представлены сразу в семи основных категориях, включая «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер». Следующим проектом Спилберга должен стать экшен-триллер о детективе Фрэнке Буллитте с Брэдли Купером в главной роли, а Вильнев сейчас занимается постпродакшном «Дюны 2».