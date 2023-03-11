Даниэль Брюль сыграет «короля моды» Карла Лагерфельда в многосерийном байопике

В сериале Disney+ расскажут о бурной молодости модельера и его восхождении на вершину.

Звезда «Бесславных ублюдков» и киновселенной Marvel Даниэль Брюль подписался на новый многообещающий проект. Как передает Variety, актер договорился о ведущей роли в многосерийном байопике о «короле моды» Карле Лагерфельде. Предстоящий мини-сериал станет оригинальным шоу стримингового сервиса Disney+.

Действие развернется в 1970 годах. Это будет история о восхождении молодого Карла Лагерфельда на вершину парижской моды. В тот период он соперничал с Ивом Сен-Лораном и враждовал с французским промышленником Пьером Берже. Особое внимание в сериале будет отведено взаимоотношениям Лагерфельда с Жаком де Башером — единственной настоящей любовью модельера. Также в шоу будут затронута тема фальшивой дружбы. Не обойдется и без закулисных драм, интриг и гламурных вечеринок тех времен.

Официальное название проекта — «Кайзер Карл» (Kaiser Karl). В сезоне будет шесть эпизодов. Режиссером первой, второй и шестой серий выступит Жером Салль («Турист»), а третью, четвертую и пятую поставит Одри Эструго («Supreme: Бунтарский рэп»). Сценарий написал Изауре Писани-Ферри («Вампиры», «Налетчики»). К производству подключены продюсеры из французской студии Gaumont, ответственной за сериал Netflix «Люпен».

Съемки уже стартовали. Сейчас работа проходит во Франции, после чего команда отправится в Италию. Имена остальных членов актерского состава пока не оглашены.