Цифровой релиз «Миссии: невыполнима 7» состоится осенью

Прояснилась возможная дата цифрового релиза блокбастера «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». На сервисе Amazon Prime Video указано, что фильм с Томом Крузом будет доступен для просмотра в домашних условиях с 10 октября.

Таким образом, если данная информация подтвердится, то у остросюжетной ленты режиссера Кристофера Маккуорри будет трехмесячное кинотеатральное окно, прежде чем она попадет на стриминговые сервисы. Обычно крупные картины быстро выходят в платных онлайн-кинотеатрах лишь в случае неудовлетворительного бокс-офиса. Все это ярко свидетельствует о том, что киностудия Paramount Pictures уверена в большом коммерческом успехе нового блокбастера об Итане Ханте.

По предварительным данным, за первую пятидневку в Северной Америке боевик заработает от $85 млн до $100 млн и не менее $250 — $300 млн в общемировом прокате. Из-за затянувшегося производства, которое длилось с февраля 2020 года, бюджет седьмой части, по слухам, разросся до $290 млн. К этой солидной цифре также следует добавить дорогостоящий маркетинг. Критики и первые зрители встретили новую главу франшизы с восторгом (рейтинг на Rotten Tomatoes — 96%), поэтому аналитики полагают, что фильму удастся продемонстрировать хорошую стойкость.

Прокат «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» стартовал 12 июля.