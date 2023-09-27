Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Будущий священник влюбляется в дерзкую художницу в трейлере комедии «Страсти по Матвею»

Будущий священник влюбляется в дерзкую художницу в трейлере комедии «Страсти по Матвею»

27 сентября 2023 13:52
Будущий священник влюбляется в дерзкую художницу в трейлере комедии «Страсти по Матвею»

Фильм получил награду на фестивале «Новый сезон».

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер российской романтической комедии «Страсти по Матвею», которая представляет собой трогательную историю любви двух противоположностей. Главные роли в фильме сыграли Денис Власенко («Happy End») и Валери Зоидова («Король и Шут»).

В центре сюжета — молодой парень Матвей (Власенко), мечтающий стать священником. Однажды ему говорят, что вскоре он станет настоятелем храма, но для этого ему в срочном порядке необходимо найти жену. Заручившись поддержкой мудрого коллеги, неопытный алтарник начинает поиски потенциальной супруги, однако все идет не так, как он хотел. Вскоре судьба сама преподносит ему подарок. Главный герой случайно знакомится с дерзкой и не привыкшей ничего планировать наперед художницей Агатой (Зоидова), расписывающей храм. После этого парень и девушка постепенно понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют очень похожие проблемы и ценности. После сближения с необычной девушкой, Матвей начинает постепенно переосмысливать свою жизнь.

В остальной актерский состав вошли Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Ольга Медынич, Анар, Ольга Бодрова, Иван Кравченко, Александр Мизев и Валерия Человечкова. Режиссером выступил дебютант Сергей Ильин — ученик Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова. Автором сценария является Игорь Рыбин («Счастье — это… Часть 2», «Я передумала»). Картина была отмечена наградой фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в номинации «Лучший фильм».

Премьера «Страстей по Матвею» состоится 19 октября.

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры Четвертый сезон «Настоящего детектива» получил новый трейлер и дату премьеры Читать далее 28 сентября 2023
Netflix выпустил трейлер аниме по Tomb Raider и проморолики других анимационных проектов Netflix выпустил трейлер аниме по Tomb Raider и проморолики других анимационных проектов Читать далее 28 сентября 2023
Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна» Сверхлюди управляют эмоциями людей в трейлере российского фэнтези «Самая большая луна» Читать далее 28 сентября 2023
Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами Читать далее 28 сентября 2023
Эльдар Калимулин влюбляется и грезит о музыке в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин влюбляется и грезит о музыке в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 27 сентября 2023
Юмор, экшен и социальная критика: появились рецензии на «Поколение «Ви» Юмор, экшен и социальная критика: появились рецензии на «Поколение «Ви» Читать далее 28 сентября 2023
Инопланетяне подключаются к голове мальчика в трейлере мультфильма «Супермозг» Инопланетяне подключаются к голове мальчика в трейлере мультфильма «Супермозг» Читать далее 27 сентября 2023
8 ироничных ромкомов Вуди Аллена, которые скрасят осенние вечера 8 ироничных ромкомов Вуди Аллена, которые скрасят осенние вечера Читать далее 28 сентября 2023
Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы» Юлия Пересильд борется за престол в трейлере исторического блокбастера «Императрицы» Читать далее 28 сентября 2023
Будущий священник влюбляется в дерзкую художницу в трейлере комедии «Страсти по Матвею» Будущий священник влюбляется в дерзкую художницу в трейлере комедии «Страсти по Матвею» Читать далее 27 сентября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше