Будущий священник влюбляется в дерзкую художницу в трейлере комедии «Страсти по Матвею»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер российской романтической комедии «Страсти по Матвею», которая представляет собой трогательную историю любви двух противоположностей. Главные роли в фильме сыграли Денис Власенко («Happy End») и Валери Зоидова («Король и Шут»).

В центре сюжета — молодой парень Матвей (Власенко), мечтающий стать священником. Однажды ему говорят, что вскоре он станет настоятелем храма, но для этого ему в срочном порядке необходимо найти жену. Заручившись поддержкой мудрого коллеги, неопытный алтарник начинает поиски потенциальной супруги, однако все идет не так, как он хотел. Вскоре судьба сама преподносит ему подарок. Главный герой случайно знакомится с дерзкой и не привыкшей ничего планировать наперед художницей Агатой (Зоидова), расписывающей храм. После этого парень и девушка постепенно понимают, что их разные на первый взгляд миры объединяют очень похожие проблемы и ценности. После сближения с необычной девушкой, Матвей начинает постепенно переосмысливать свою жизнь.

В остальной актерский состав вошли Тимофей Трибунцев, Алексей Розин, Ольга Медынич, Анар, Ольга Бодрова, Иван Кравченко, Александр Мизев и Валерия Человечкова. Режиссером выступил дебютант Сергей Ильин — ученик Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова. Автором сценария является Игорь Рыбин («Счастье — это… Часть 2», «Я передумала»). Картина была отмечена наградой фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в номинации «Лучший фильм».

Премьера «Страстей по Матвею» состоится 19 октября.