Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Будет весело: появился первый тизер хоррора «Пять ночей у Фредди»

Будет весело: появился первый тизер хоррора «Пять ночей у Фредди»

17 мая 2023 13:18
Будет весело: появился первый тизер хоррора «Пять ночей у Фредди»

Премьера экранизации популярной серии игр о демонических аниматрониках состоится в конце октября.

Студия Universal опубликовала первый тизер хоррора «Пять ночей у Фредди», основанного на серии видеоигр Five Nights At Freddy’s. Главные роли в фильме сыграли Джош Хатчерсон («Игра с огнем»), Мэттью Лиллард («Это все он»), Элизабет Лэил («Ты») и Мэри Стюарт Мастерсон («За жизнь»).

В центре сюжета — обычный парень Майк Шмидт (Хатчерсон), который получает работу охранника в заброшенной пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza. Тизеп начинается со старой видеозаписи, на которой гостеприимный менеджер заведения приветствует кандидата на должность охранника и поздравляет его с получением работы. Она презентует новому сотруднику заведение и показывает, как аниматронные фигурки животных, которых пиццерия использует для развлечения своих гостей, выступают на сцене. После этого действие переносится в настоящее время, где Freddy Fazbear’s Pizza давно заброшена. Майк прогуливается по залам здания и находит брошенных аниматроников. Он включает электричество, и куклы оживают. Неожиданно выясняется, что тела роботов были захвачены некой злой силой, намеренной убить любого, кто потревожит их покой.

Кроме представления завязки истории, в тизере подробно показаны аниматроники, в точности повторяющие роботов из оригинальной игры и саму локацию Freddy Fazbear’s Pizza, также воссозданную в мельчайших деталях.

Режиссером картины выступает Эмма Таммии, наиболее известная по фильму ужасов «Обитель страха» и хоррор-сериалу «Навстречу тьме». Разработка проекта длилась почти десять лет, а его съемки прошли в начале этого года.

«Пять ночей у Фредди» выйдут на стриминговом сервисе Peacock 27 октября.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание» Читать далее 16 мая 2023
Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов Читать далее 15 мая 2023
В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино» В ближайшие дни в ряде российских городов пройдет «Фестиваль нового итальянского кино» Читать далее 16 мая 2023
Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 17 мая 2023
Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик» Джейк Джилленхол в беде не бросит: Киноафиша приглашает на показ фильма «Переводчик» Читать далее 15 мая 2023
Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»? Тест: как хорошо ты знаешь франшизу «Форсаж»? Читать далее 16 мая 2023
Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10» Экшен, шутки и похожий на Джокера Джейсон Момоа: вышел финальный трейлер «Форсажа 10» Читать далее 16 мая 2023
Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Читать далее 17 мая 2023
Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Читать далее 17 мая 2023
Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Читать далее 17 мая 2023
Related video