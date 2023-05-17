Будет весело: появился первый тизер хоррора «Пять ночей у Фредди»

Студия Universal опубликовала первый тизер хоррора «Пять ночей у Фредди», основанного на серии видеоигр Five Nights At Freddy’s. Главные роли в фильме сыграли Джош Хатчерсон («Игра с огнем»), Мэттью Лиллард («Это все он»), Элизабет Лэил («Ты») и Мэри Стюарт Мастерсон («За жизнь»).

В центре сюжета — обычный парень Майк Шмидт (Хатчерсон), который получает работу охранника в заброшенной пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza. Тизеп начинается со старой видеозаписи, на которой гостеприимный менеджер заведения приветствует кандидата на должность охранника и поздравляет его с получением работы. Она презентует новому сотруднику заведение и показывает, как аниматронные фигурки животных, которых пиццерия использует для развлечения своих гостей, выступают на сцене. После этого действие переносится в настоящее время, где Freddy Fazbear’s Pizza давно заброшена. Майк прогуливается по залам здания и находит брошенных аниматроников. Он включает электричество, и куклы оживают. Неожиданно выясняется, что тела роботов были захвачены некой злой силой, намеренной убить любого, кто потревожит их покой.

Кроме представления завязки истории, в тизере подробно показаны аниматроники, в точности повторяющие роботов из оригинальной игры и саму локацию Freddy Fazbear’s Pizza, также воссозданную в мельчайших деталях.

Режиссером картины выступает Эмма Таммии, наиболее известная по фильму ужасов «Обитель страха» и хоррор-сериалу «Навстречу тьме». Разработка проекта длилась почти десять лет, а его съемки прошли в начале этого года.

«Пять ночей у Фредди» выйдут на стриминговом сервисе Peacock 27 октября.