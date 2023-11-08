Брутальный Алан Ричсон защищает своих товарищей в трейлере второго сезона «Джека Ричера»

Дебютный сезон, вышедший в прошлом году, стал хитом.

Стрим-сервис Amazon Prime Video выпустил трейлер и объявил дату премьеры второго сезона популярного экшен-сериала «Джек Ричер» с Аланом Ричсоном в заглавной роли. Новый сезон стартует с трех эпизодов, которые выйдут на стриминге 15 декабря. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно. Финальная серия станет доступна 19 января.

В основу второго сезона сериала легла одиннадцатая книга из цикла о Джеке Ричере английского писателя Ли Чайлда. Этот роман называется «Сплошные проблемы и неприятности».

Как гласит официальный синопсис предстоящих серий, бывший военный полицейский Джек Ричер получает закодированное сообщение о том, что члены его бывшего армейского подразделения один за другим погибают насильственной смертью при загадочных обстоятельствах. Вынужденный оставить свой скитальческий образ жизни, Ричер объединяется с тремя своими бывшими товарищами, чтобы провести расследование. Протагонист и его команда по крупицам начинают восстанавливать картину происходящего, пытаясь вычислить предателя и определить, кто станет следующей жертвой. Используя весь свой боевой арсенал, Ричер не остановится ни перед чем ради раскрытия правды и защиты своего подразделения.

В основной актерский состав также вошли Фердинанд Кингсли, Роберт Патрик и Доменик Ломбардоцци. Создателем и шоураннером сериала выступает Ник Сантора.