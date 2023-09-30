Боссы студии Marvel вскоре встретятся со сценаристами на предмет новых «Людей Икс»

Студия Marvel начинает неторопливо готовиться к перезапуску «Людей Икс». По информации Deadline, этой осенью компания начнет проводить встречи с потенциальными сценаристами предстоящего перезапуска франшизы о мутантах. Авторы будут представлять студии свои идеи. Ожидается, что решение по поводу авторской группы будет принято лишь в начале 2024 года, так как утвержденной даты релиза и конкретных производственных сроков у будущего блокбастера пока что нет.

Учитывая распланированный график, который, скорее всего, еще будет дополняться новыми проектами, следующее пришествие учеников школы Чарльза Ксавьера точно не состоится в ближайшее время. Несмотря на это, привлечение творческой команды — очень хороший знак.

До слияния с Disney вселенная «Людей Икс» являлась самой прибыльной супергеройской франшизой по комиксам Marvel. Права на франшизу принадлежали 20th Century Fox, которая отныне является частью Disney. В эту серию входят тринадцать картин: семь из основной серии, три спин-оффа про Росомаху, две части «Дэдпула» и «Новые мутанты».

В последнее время Marvel гораздо более активно намекает на присутствие мутантов. В «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» есть камео Патрика Стюарта. Кроме того, понятие «мутант» упоминается в сериале «Мисс Марвел». В начале следующего года на стриминговом сервисе Disney+ стартует уже заранее продленный на второй сезон мультсериал «Люди Икс’97», являющийся прямым сиквелом знаменитого анимационного шоу 30-летней давности.