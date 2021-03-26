Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Неуязвимый
Постер к сериалу Неуязвимый
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Неуязвимый
Неуязвимый (2021 - …) Invincible 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Неуязвимый» — многосерийное анимационное шоу, созданное стриминговой платформой Amazon. Сюжет разворачивается вокруг семнадцатилетнего парня по имени Марк Грэйсон, который узнает, что его биологический отец является одним из самых сильных супергероев на всем белом свете. По ходу развития событий главный герой понимает, что получил часть суперсил своего родителя по наследству. Но как с ними совладать? Марк понятия не имеет, как управлять всеми этими способностями. И уж тем более герой не знает, что совсем скоро на пороге его дома окажется большая опасность...

Неуязвимый - трейлер первого сезона
Неуязвимый
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс Omni-Man
Сет Роген
Сет Роген
Сандра О
Сандра О
Мэй Уитман
Мэй Уитман
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Неуязвимый - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Неуязвимый - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Сезон 3
TBA,
 
Новости о сериале
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
7 главных сериальных новинок в марте 2021
7 главных сериальных новинок в марте 2021
Кадры из сериала
Интересные факты

Автор легендарного проекта «Ходячие мертвецы» Роберт Киркман приступил к работе над «Неуязвимым» практически в одно время с историей о мире зомби-апокалипсиса. При этом сюжетные линии этих произведений так отличаются друг от друга, что создается ощущение, будто они написаны в абсолютно разные творческие периоды.

В общей сложности Киркман работал над комиксами, ставшими основой для анимационного сериала «Неуязвимый», на протяжении 16 лет — с 2003 по 2019 год. По словам автора, у него найдется материал для того, чтобы снять еще сотни серий, если это потребуется.

Анимационные эффекты позволили создателям сериала воплотить самые фантастические сцены сражений приближенно к описанным в оригинальном произведение.

С каждой новой серией интрига сериала усиливается: создатели строят сюжетную линию таким образом, что каждый из героев в любой момент может подвергнуться опасности. Переизбыток жестокости и кровавых сцен выделяют «Неуязвимого» на фоне других супергеройских проектов.

Многие критики провели аналогию между мультсериалом «Неуязвимый» и другим проектом Amazon — «Пацаны», вышедшем на экраны в 2019 году. Однако истории про супергероев имеют жанровые различия. В «Пацанах» акцент делается на сатиру, в то время как «Неуязвимый» делает ставку на драматизм.

На Rotten Tomatoes сериал имеет положительный рейтинг – 98%, на площадке Metacritic − 73 из 100.

Персонаж Марк Грейсон говорит голосом Стивена Ена — актера, длительное время снимавшегося в другом проекте Киркмана — «Ходячие мертвецы».

Еще...
Знаете что-то интересное о сериале или нашли неточность? Сообщите нам
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Приложение киноафиши