Более мрачная и зрелая киновселенная Marvel: появились отзывы о сериале «Секретное вторжение»

Рейтинг критиков получился ниже, чем у других шоу MCU.

Зарубежная пресса посмотрела два первых эпизода «Секретного вторжения», благодаря чему в сети появились первые отзывы. В целом новый мини-сериал Marvel Studios принят довольно тепло, но без восторга. При 35 рецензиях критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет 69%. Шоу хвалят за серьезность и мрачную атмосферу шпионского триллера, напоминающую «Первого мстителя: Другая война», а в числе претензий чаще всего упоминается некоторая медлительность. Ниже приведены выдержки из обзоров журналистов:

Ричард Ньюби, Empire:

«Один из наиболее зрелых проектов MCU на сегодняшний день. «Секретное вторжение» — это захватывающая, напряженная драма, которая дарит своим актерам весомый материал и подталкивает зрителей взглянуть за пределы блеска супергероизма».

Ремус Норонья, Collider:

«До момента, когда его можно будет назвать великолепным сериалом, еще далеко, но на старте проект показал отличный потенциал».

Джош Шпигель, Slashfilm:

«Фундамент тут заложен очень крепкий, но в проектах MCU он практически всегда такой. Самое сложное — показать качественный финал, однако выяснить это можно будет лишь через несколько недель».

Люк Ю. Томпсон, SuperHeroHype:

«Секретное вторжение» явно затачивалось, чтобы выглядеть своеобразным «Андором» MCU. Зрелое и серьезное шоу для людей, которые обычно ругают остальную часть франшизы за компьютерную графику и чудачество».

Грейс Рэндольф, Beyond the Trailer:

«Сериал далек от оригинального комикс-кроссовера, на котором он основан. Версия «Секретного вторжения» в MCU выглядит менее масштабно и явно не имеет должного бюджета, чтобы в полной мере отразить историю. Первые два эпизода очень медлительные; фанатам практически не за что переживать».

Тесса Смит, Mama's Geeky:

«Шокирующие сюжетные повороты, напряженный экшен, ощущение триллера и подготовка к событию, способному привести к тотальной войне. В общем, сериал стартует достаточно бойко. Будем надеяться, что он не сбавит обороты до финала».

Мэтт Уэбб Митович, TV Line:

«Сэмюэл Л. Джексон с легкостью продемонстрировал свою лучшую работу в MCU за все время».

«Секретное вторжение» стартует на Disney+ 21 июня.