Бен Стиллер договаривается о главных ролях в мини-сериале «Три одинаковых незнакомца»

В основу шоу ляжет реальная история о тройняшках, которые воссоединились в зрелом возрасте.

После весьма длительного перерыва Бен Стиллер полноценно возвращается на экраны. Согласно Variety, знаменитый комик снимется в мини-сериале «Три одинаковых незнакомца». Более того, он сыграет все три ведущие роли.

В основу будущего шоу ляжет документальный фильм 2018 года о тройняшках Роберте Шафране, Дэвиде Келлмане и Эдди Галланде. Братья стали невольными участниками социального эксперимента. При рождении их разлучили и отдали на воспитание родителям из разных слоев общества, чтобы посмотреть, какими они вырастут, имея неравные возможности. Воссоединение троицы произошло буквально случайно во время учебы в колледже, а спустя некоторое время история получила широкую огласку.

Шоураннером и сценаристом предстоящего сериала выступает Эми Липпман («Мастера секса»). Стиллер также выступит исполнительным продюсером. Производством занимаются компании Sony Pictures Television, SK Global и TriStar Television.

В последние годы Стиллер сконцентрировался на режиссуре и продюсировании, в качестве актера ограничиваясь эпизодическими появлениями в проектах своих знакомых — его последними крупными ролями в кино стали ленты «Статус Брэда» Майка Уайта и «Истории семьи Майровиц» Ноа Баумбака. Обе вышли в 2017 году. В то же время Стиллер разработал и поставил два весьма успешных сериала — «Побег из тюрьмы Даннемора» для Showtime и «Разделение» для Apple TV+.