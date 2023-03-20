Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Три мушкетера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Белла Рэмзи ответила, когда выйдет второй сезон сериала «Одни из нас»

Белла Рэмзи ответила, когда выйдет второй сезон сериала «Одни из нас»

20 марта 2023 10:20
Белла Рэмзи ответила, когда выйдет второй сезон сериала «Одни из нас»

По словам актрисы, съемки продолжения могут начаться в конце этого или начале следующего года.

Белла Рэмзи поделилась новыми сведениями о возможной дате премьеры второго сезона постапокалиптического сериала «Одни из нас». В новом интервью для The Independent актриса намекнула на то, что второй сезон может выйти в 2025 году:

«Нам потребуется какое-то время. Я думаю, что мы, вероятно, начнем съемки в конце этого года или в начале следующего. Так что, скорее всего, второй сезон выйдет конце 2024 или начале 2025 года».

Ранее Педро Паскаль в интервью для Collider на пресс-туре сериала также сказал, что съемки второго сезона «Одних из нас» начнется в конце этого года.

Второй сезон шоу станет экранизацией игры «Одни из нас: Часть II» (2020). При этом создатели экранищации заявили, что адаптация второй игры серии охватит более одного сезона сериала. Таким образом, шоу может продолжить выходить до конца нынешнего десятилетия. На данный момент точно известно, что к своим ролям вернутся Рэмзи и Паскаль, а также Гэбриел Луна («Настоящий детектив») и Рутина Уэсли («Ганнибал»).

Действие видеоигры «Одни из нас: Часть II» разворачивается через пять лет после окончания путешествия героев, показанного в первом сезоне сериала. Главной героиней продолжения выступает повзрослевшая Элли.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Весна, романтика: 8 фильмов, после которых вам захочется влюбиться Читать далее 18 марта 2023
Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Тест: угадай, кому из персонажей «Звездных войн» принадлежит цитата Читать далее 19 марта 2023
Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Подвиги и достижения: 5 русских фильмов, основанных на легендарных событиях Читать далее 15 марта 2023
Тест: какой ты родитель из кино? Тест: какой ты родитель из кино? Читать далее 16 марта 2023
Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Семейное кино: 10 трогательных фильмов об отношениях с родителями Читать далее 14 марта 2023
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка Читать далее 17 марта 2023
«Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой «Мне нравилось материться с литовским акцентом»: 9 жизненных высказываний Любови Аксеновой Читать далее 15 марта 2023
От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга От «Жребия» до «Бугимена»: 5 самых ожидаемых экранизаций Стивена Кинга Читать далее 20 марта 2023
От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ От социальной драмы до абсурдной комедии: 5 лучших сериалов с фестиваля ORIGINAL+ Читать далее 17 марта 2023
Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Навсегда в сердце: 10 лучших моментов сериала «Тед Лассо» Читать далее 15 марта 2023
Related video