Белла Рэмзи ответила, когда выйдет второй сезон сериала «Одни из нас»

По словам актрисы, съемки продолжения могут начаться в конце этого или начале следующего года.

Белла Рэмзи поделилась новыми сведениями о возможной дате премьеры второго сезона постапокалиптического сериала «Одни из нас». В новом интервью для The Independent актриса намекнула на то, что второй сезон может выйти в 2025 году:

«Нам потребуется какое-то время. Я думаю, что мы, вероятно, начнем съемки в конце этого года или в начале следующего. Так что, скорее всего, второй сезон выйдет конце 2024 или начале 2025 года».

Ранее Педро Паскаль в интервью для Collider на пресс-туре сериала также сказал, что съемки второго сезона «Одних из нас» начнется в конце этого года.

Второй сезон шоу станет экранизацией игры «Одни из нас: Часть II» (2020). При этом создатели экранищации заявили, что адаптация второй игры серии охватит более одного сезона сериала. Таким образом, шоу может продолжить выходить до конца нынешнего десятилетия. На данный момент точно известно, что к своим ролям вернутся Рэмзи и Паскаль, а также Гэбриел Луна («Настоящий детектив») и Рутина Уэсли («Ганнибал»).

Действие видеоигры «Одни из нас: Часть II» разворачивается через пять лет после окончания путешествия героев, показанного в первом сезоне сериала. Главной героиней продолжения выступает повзрослевшая Элли.