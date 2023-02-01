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Киноафиша Новости Аудитория сериала «Одни из нас» продолжает расти с каждым новым эпизодом

Аудитория сериала «Одни из нас» продолжает расти с каждым новым эпизодом

1 февраля 2023 14:40
Аудитория сериала «Одни из нас» продолжает расти с каждым новым эпизодом

Количество зрителей шоу с момента его премьеры возросло уже на 37%.

Аудитория постапокалиптического сериала «Одни из нас» продолжает расти третью неделю подряд.

По данным агентства Nielsen, последний на данный момент третий эпизод шоу, который вышел на экраны 29 января, в день премьеры посмотрели свыше 6,4 млн зрителей на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max. Эти показатели превышают соответствующие достижения второго эпизода на 12%. Кроме того, аудитория третей серии на 37% превысила количество зрителей дебютного эпизода, собравшего у экранов 4,7 млн зрителей в день премьеры.

На данный момент «Одни из нас» уже стали одним из самых успешных проектов HBO за всю историю канала. Первые две серии шоу за все время посмотрели в среднем 21,3 млн зрителей. Это сделало его вторым по популярности сериалом канала на данный момент: первое место в рейтинге занимает «Дом Дракона» (в среднем 29 млн зрителей за серию), а третье и четвертое — «Эйфория» (19,5 млн зрителей за серию) и «Белый лотос» (15,5 млн зрителей за серию) соответственно. Таким образом, впервые в истории HBO у канала появилось четыре текущих сериала, которые одновременно собирают более 15 млн зрителей за серию. Поэтому вовсе неудивительно, что «Одни из нас» были официально продлены на второй сезон уже после выхода второй серии.

Премьера следующего эпизода «Одних из нас» состоится 5 февраля.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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