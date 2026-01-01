Отзывы о фильме
«Борис Годунов» в постановке Большого театра – сохранённый до наших дней образец «большого стиля» середины XX века. Обратившись к «народной музыкальной драме» Мусоргского (такое жанровое определение дал своему произведению композитор), создатели спектакля – дирижер Николай Голованов, режиссёр Леонид Баратов, художник Фёдор Федоровский, балетмейстер Леонид Лавровский создали произведение эпического масштаба. Исторически достоверные декорации и костюмы, масштабно выстроенные массовые сцены, детальная психологическая проработка образов – всё это делает спектакль уникальным памятником эпохи.