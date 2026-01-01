Расшифровываем сцену после титров 8 серии 2 сезона Fallout: о Liberty Prime Alpha знают только геймеры

Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой

На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же

Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»

Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8

В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона

10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)

За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке

Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме

Наконец нашла аниме, похожее на «Ходячий замок»: вышло за 18 лет до Софи и Хаула – в рейтинге не уступает