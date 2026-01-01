Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Борис Годунов
1 постер
Киноафиша Фильмы Борис Годунов

Борис Годунов

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

«Борис Годунов» в постановке Большого театра – сохранённый до наших дней образец «большого стиля» середины XX века. Обратившись к «народной музыкальной драме» Мусоргского (такое жанровое определение дал своему произведению композитор), создатели спектакля – дирижер Николай Голованов, режиссёр Леонид Баратов, художник Фёдор Федоровский, балетмейстер Леонид Лавровский создали произведение эпического масштаба. Исторически достоверные декорации и костюмы, масштабно выстроенные массовые сцены, детальная психологическая проработка образов – всё это делает спектакль уникальным памятником эпохи.

Страна Россия
Продолжительность 4 часа 20 минут
Год выпуска 2024
Режиссер
Леонид Баратов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
