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Joan Baez I Am a Noise
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Joan Baez I Am a Noise

Joan Baez I Am a Noise, 2023

2023 / США
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О фильме

Фильм рассказывает о Джоан Баэз и ее творческом и личном пути. 

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 1 ноября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Miri Navasky
В ролях
Джоан Баез
Билл Клинтон
Хиллари Родэм Клинтон
Боб Дилан
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.8 IMDb
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Постер фильма Joan Baez I Am a Noise 1 постер
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