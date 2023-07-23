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Live Прямой эфир 2023 / Индия
8.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Прямой эфир»

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Не Важно 23 июля 2023, 21:14
Оценка
за уши притянутая тема нациков. Зачем выдумывать бредовую ситуацию с нациками, которой 100% быть не могло. А, понял, режиссёр- оганесян, ген директор -чиквиладзе. Правильную тему фильма испортили ложью. Нельзя делать просто нормальный фильм, а не заказуху диаспоры??
23 июля 2023, 21:14 Ответить
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